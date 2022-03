MAYNILA -- Higit 20 taon na ang pagkakaibigan ng mga komedyanteng sina Anton Diva at Pooh.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, binalikan ng dalawa kung paano nagsimula ang kanilang samahan noong huling parte ng dekada '90 nang magtrabaho sila sa comedy sing-along bars.

"Siguro sa aming dalawa, ako ang chumichika na talagang matagal, siya naman ang tagakanta. Tapos pagsasamahin namin 'yon kaya nag-click ang tandem namin," kuwento ani Pooh.

"We compliment each other. Kasi minsan sa mga tandem, sa mga performer, 'yung performance sa stage maganda makita nila 'yung wala sa akin ay nasa kasama ko," ani naman ni Anton.

Aminado ang dalawa, isa sa materyal na lagi nilang ginagamit noon sa kanilang pagtatanghal ay ang mga awitin ni Regine Velasquez na guest co-host ng "Magandang Buhay" at mister nito na si Ogie Alcasid.

Wala namang patid ang pagtawa ni Velasquez nang gayahin ni Pooh ang kanyang mister habang inaawit ang "Hanggang Ngayon" kasama si Anton.

Ayon kay Pooh, malaki ang naging tulong sa kanya ni Anton dahil siya ang laging kasama nito sa mga raket. Dahil sa maganda nilang chemistry, nakarating sa iba't ibang bansa ang dalawa para magtanghal.

At nang dumating ang panahon na umalagwa ang karera ni Pooh bilang komedyante, nanatili ang suporta ni Anton.

Maliban kay Pooh, suportado rin ni Anton ang magandang karera ng kaibigang si Vice Ganda.

"I believe that they deserve it. I've seen them work hard for it. At nakita ko naman kung gaano sila kahuhusay. I am just happy for what they have achieved kasi pinagpaguran, pinagsikapan at pinaghirapan nila 'yon. Kaya walang reason at all para mainggit or ma-insecure," ani Anton.

Sa huli, ibinahagi nina Anton at Pooh ang kanilang pasasalamat sa isa't isa.

"Ako, nagpapasalamat ako kay bessy (Pooh). Alam mo may times na akala mo nakakalimutan ka ng mga malalapit mong kaibigan, pero na-realize ko na hindi. Siguro bumubuwelo at saka naghahanap ng perfect timing din. Guaranteed na when you need help ay nandiyan sila. Salamat kasi ngayon ay nagbabalik ang live entertainment, mga comedy bar. Hindi lang ako ang talagang witness sa pagtulong niya na bigyan niya ng trabaho. Napakarami niyang tinutulungan na mga nawalan ng trabahong stand-up comedians and nagpapasalamat, pasalamat talaga, sobra. I pray that you will be bless with good health pa rin talaga para marami ka pang matulungan, alam mo na. Napakabuti mo, good friend, good son," ani Anton.

Tugon naman ni Pooh kay Anton: "Basta nandito ako at kaya ko, maasahan mo nandiyan lang ako lagi.

Sa ngayon ay nagmamay-ari ng isang comedy bar si Pooh.