Trina Candaza, nag-viral ang dating post tungkol kay Carlo Aquino bago pa niya nakilala ang aktor

MAYNILA -- Ibinahagi ng nobya ni Carlo Aquino na si Trina Candaza kung kailan niya nakilala at naging sila ng hinahangaang aktor.

Sa kanyang Facebook post nitong Marso 12, isang throwback post ang ibinahagi ni Candaza na ginawa niya noong Pebrero 2018 tungkol sa kagwapuhan ng aktor.

"Dati pino-post lang kita, hindi ko alam sa 'yo pala ako magkakaro'n ng sariling pamilya," pauna ni Candaza.

"Feb 2018 ko shinare 'yung post, May 2018 nagkakilala kami. January 2019 naging kami na. Then September 2020, dumating na 'yung angel namin. Share lang kayo ng share, malay niyo sila pala ang forever niyo! Pero si Carlo Aquino sa akin na po siya," pagbabahagi ni Candaza.

Setyembre noong nakaraang taon nang ibahagi ni Aquino ang retrato ng anak nila ni Candaza na si Enola Mithi.

Matatandaang, Enero 2019 noong unang lumabas ang balitang nag-uugnay kay Aquino at Candaza.

Hulyo 2019, kinumpirma ni Aquino na masaya siya kay Candaza. Noong Setyembre 2019 naglabas si Aquino ng retrato na kasama si Candaza sa unang pagkakataon.

Pebrero noong nakaraang taon ay sinabi ni Aquino na masaya siya sa kanyang karera at personal na buhay.

Ayon kay Aquino, nag-iba ang pananaw niya sa buhay ng maging sila ni Candaza.

“Nag-iba ‘yung outlook sa buhay. Mas magaan, mas happy. Wala naman siguro sa tagal ‘yun,” ani Aquino.

Kamakailan lang sa vlog ng aktres at bida ng "La Vida Lena" na si Erich Gonzales, inamin ni Aquino na hinanap niya sa Facebook si Candaza na una niyang nakilala sa isang car show.

Ayon kay Aquino ang maging masaya ang pangarap niya para sa kanyang pamilya.

“Maging masaya. ‘Yun lang naman, eh. ‘Yun lang naman ang ultimate goal ‘di ba. As of now masaya naman kami.”



