'Safety ang priority': 'It's Showtime' hosts, nagbigay paalaala sa publiko

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Muling nagbigay ng paalala sa publiko ang "It's Showtime" hosts sa pangunguna ni Vice Ganda na gawing priyoridad ang kalusugan at ang pagiging ligtas, kasunod nang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa "It's Showtime" nitong Lunes, binigyang diin ng mga hosts na mag-ingat at sumunod sa mga alituntunin para makaiwas at hindi na kumalat pa ang coronavirus.

"Safety dapat ang priority. Totoo 'yan. Marami man tayong gagawin pero dapat on top of those, safety lagi. Kung hindi safe, kahit gusto natin huwag na. Kung hindi safe para sa mga mahal natin sa buhay, huwag muna nating ituloy. Kung gusto nating ituloy, let's make sure na safe ang lahat. Pinakamahalaga ang buhay, pinakamahalaga ang buhay mo at ang buhay ng mahal mo, kaya pangalagaan natin 'yan. Kung hindi mo inaalagaan ang buhay mo ay hindi mo rin inaalagaan ang buhay ng mahal mo lalo na at kasama mo siya sa bahay," ani Vice.

"Kaya please stay safe at kung maari ay stay at home. Pero siyempre marami kayong dapat gawin at kailangang gawin sa labas. Gawin niyo 'yan basta please safe po nating gawin. Be careful. Huwag po nating kakalimutan ang mask, 'yun ang protection nating lahat, mask, face shield at social distancing," dagdag niya.

Ayon kay Vhong Navarro, tila marami na ang nakakalimot sa tama at mga dapat gawin ngayong narito pa rin ang pandemya.

"Kasi ngayon sa labas marami na ang nakakalimot. Wala ng face mask, wala na ring face shield. Akala nila medyo okay-okay na lahat. Hindi pa rin po. Mas matindi ngayon. Tumaas (ang cases)," ani Navarro.

Nagpahatid din ng kanyang mensahe at pakiusap si Ganda sa mga nag-aalaga sa publiko na gawin ang trabaho at pag-aalaga nito ng maayos.

Ito ay matapos mag-viral sa social media ang mabilisang pagdi-disinfect o pag-sanitize sa train ng MRT-3.

"At sa mga nag-aalaga sa atin, utang na loob, alagaan niyo kami ng tama. Huwag naman po 'yung masabing inaalagaan niyo kami, pero hindi niyo naman talaga kami inaalagaan. Alagaan po natin ang isa't isa ng tama," ani Vice Ganda.

"Kasi nakita ko ang video ng MRT, nalungkot talaga ako. Imagine mo, ilan ang sumasakay ng MRT na akala natin ay sina-sanitize ng maayos na hindi naman pala. Hindi ba ang sakit sa kalooban dahil may mga taong isinasang-alang natin ang pag-aalaga sa atin. Pero kung malaman natin na hindi pala tayo inaalagaan, nakakalungkot po 'yon. Kaya please, alagaan natin ang isa't isa ng tama," ani Ganda.

Mensahe naman ni Amy Perez: "Malasakit ang kailangan talaga natin ngayon. Malasakit para, una, sa pamilya natin. Ang pagsuot ng mask ay hindi po para sa ibang tao. 'Yun ay para sa proteksyon niyo at ng pamilya niyo. Malasakit sa pamilya niyo at malasakit sa ibang tao."

"Malasakit at tulungan," pahabol na hirit ni Navarro.

Related video:

Watch more in iWantTFC