Rhen Escaño, nagpasalamat sa tiwala't pagkakataon na ibinigay ni Coco Martin

MAYNILA -- Mensahe ng pasasalamat ang ipinarating ng aktres na si Rhen Escaño sa aktor na si Coco Martin, bida ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Ito ay matapos na tuluyang mamaalam ni Clarice Padua, ang karakter na ginampanan ni Escaño sa sikat na serye ng ABS-CBN nitong Biyernes.

Matatandaang si Clarice ang tinamaan ng bala na dapat sana ay para sa bidang karakter na si Cardo Dalisay (Martin).

Sa video na ibinahagi ng Dreamscape Entertainment sa social media, tuluyan nang namaalam si Escaño sa mga manonood ng "Ang Probinsyano."

"Hello mga Kapamilya. Ako po si Rhen Escaño bilang Clarice Padua ng 'Ang Probinsyano.' Sobra po akong nagpapasalamat sa inyong lahat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na pumasok sa mga puso niyo. Malungkot man pong isipin pero kailangan ko na pong magpaalam sa inyo," ani Escaño.

"To my 'Probinsyano' family, sobra po akong nagpapasalamat dahil hindi lamang po pagmamahal bilang kaibigan 'yung ipinadama niyo sa akin, kung hindi bilang isang totoong Kapamilya. At maraming-marami po akong natutunan sa inyong lahat," dagdag ng aktres.

Nagpasalamat din si Escaño kay Martin na tumatayo ring direktor ng serye dahil sa tiwala at pagkakataon na ibinigay sa kanya.

"Direk Coco, thank you so much po sa tiwala na ibinigay niyo at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maipakita ko ang kakayahan ko bilang isang aktor," ani Escaño.

"At sa lahat po ng mga taong bumubuo ng 'Ang Probinsyano,' sa harap at likod ng camera, sa mga directors ko po. Sa lahat ng mga boss, thank you po, Dreamscape, ABS-CBN and to my Viva family. Huwag po kayong bibitaw dahil marami pa po kayong dapat abangan sa 'FPs Ang Probinsyano.' Magkikita-kita po tayong lahat ulit, Kapamilya," pagtatapos ng aktres.

Nitong Biyernes, bagamat nagawa pa ng grupo ni Cardo na madala sa ospital si Clarice matapos itong mabaril ay binawian na rin ito ng buhay.

Mapapaood ang "FPJ's Ang Probinsyano" sa Kapamilya Channel, Cinemo, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.



