Francine Diaz, puwede na nga bang ligawan?

MAYNILA -- Nanatiling karera ang priyoridad ng aktres na si Francine Diaz.

Ito ang bagay na pinagdiinanan ni Diaz sa panayam niya sa "Magandang Buhay" nitong Lunes kung saan ipinagdiwang ang kanyang ika-18 kaarawan.

"Saka na po siguro (ang pag-ibig) kapag naibigay ko na po ang lahat kina mama," ani Diaz na pinili ang karera sa halip na pag-ibig.

Nang matanong naman kung puwede na ba siyang ligawan, naibahagi ni Diaz ang nakakatuwang reaksiyon ng kanyang mga magulang.

"Actually ako bata pa tinatanong ko na sa nanay ko. Sabi ko, 'Mama kailan ako puwedeng mag-boyfriend?' 'Manahimik ka, ako ang magsasabi.' Nagtitiklop kasi siya noon, so nabigla siya sa tanong ko. ...Tapos ngayon tinanong ko siya ulit, 'Paano mama kung may umamin?' kahit wala naman. Tinanong ko lang. Sabi niya, 'Ligaw lang,'" ani Diaz.

Nang tanungin kung ano pinakamatinding aral na natutunan niya ngayong 18 anyos na siya, tugon ni Diaz: "Hindi lang naman po nung nag-18 ako na ito ang lesson ko sa life. Talagang don't give up. Ako po kumbaga para akong nasa tunnel, madilim. So kung hindi ako maglalakad, 'di ko makikita ang light. So don't give up; just keep going."

Para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, sorpresang video message ang natanggap ni Diaz mula sa aktor na si Marlo Mortel, ang itinuturing niyang unang celebrity crush.

Nagpadala rin ng video message sina KD Estrada at Ashton Salvador, ang dalawa sa tatlo niyang leading men sa paparating na seryeng "Bola Bola."

Samantala, nakasama naman ni Diaz sa "Magandang Buhay" ang isa sa miyembro ng BGYO na si Akira Morishita na isa rin sa kanyang leading men sa "Bola-Bola."

Pagbabalik-tanaw pa nina Diaz at Morishita, 2015 pa sila nagkakilala dahil nasa ilalim sila ng isang agency. Pero pag-amin ng dalawa, hindi pa sila magkaibigan noon.