Nagkaayos na? Sarah Geronimo nag-promote ng farm products ni Mommy Divine

MAYNILA – Nag-promote si Sarah Geronimo sa social media ng mga farm product na ibinebenta ng kaniyang inang si Divine, dahilan para maghinala ang mga tagahanga ng singer na nagkaayos na sila.

Nag-post noong gabi ng Sabado ang 32 anyos na “Popstar Royalty” ng sunod-sunod na Instagram Stories tampok ang mga organic na prutas at gulay ng kaniyang ina, at hinikayat pa ang kaniyang followers na bumili ng mga ito.

“Freshly harvested organic fruits and vegetables from my Mama’s farm. Order now,” sabi sa text na kasama sa bawat Instagram Stories post.

Sa Twitter, marami sa fans ni Geronimo ang natuwa sa anila’y pagbabati ng “Tala” singer at ng ina nito.

Hindi pa direktang sinasabi ni Geronimo kung nagkabati na nga ba sila ni Mommy Divine.

Magugunitang nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Geronimo at Mommy Divine kasunod ng pagpapakasal ng performer kay Matteo Guidicelli.

Nabalot ng kontrobersiya ang kasal, na nangyari noong Pebrero 2020, dahil din sa ulat na sinuntok umano ni Guidicelli ang bodyguard ni Geronimo—isang paratang na itinanggi ng aktor.

Kasunod ng kasal, tiniyak ni Geronimo sa kaniyang mga magulang na hindi magbabago ang kaniyang pagmamahal para sa kanila.

