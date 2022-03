PANOORIN: Ang moves ng latest Pinoy pop girl group Calista

Humataw na ang bagong Pinoy pop showband na Calista sa kanilang mala-concert na launch kamakailan sa Quezon City kung saan ipinamalas nila ang kakaibang nilang sigla, indak at tinig.

Produkto ng isang malawak na talent search, ang girl group ay binubuo nina Olive, Laiza, Anne, Denise, Elle at Dain na galing sa larangan ng singing competition, dance competition at beauty contests tulad ng Miss Teen Philippines pageant.

Ang Calista ay nasa TEAM (Tyronne Escalante Artist Management), na nangangalaga din ng career ni Jane de Leon, ang bagong Darna.

Pinaka-alas ng grupo ang kanilang debut single at music video na “Race Car”, na nilikha ng Merlion Events Production Inc. at sinulat ni Marcus Davis na higit na kilala sa kolaborasyon niya sa "Like That" remix ni Kelly Roland ng Destiny's Child.

Nakasama rin ni Davis sina apl.de.ap at Jessica Sanchez sa komposisyong “Jump In”, gayundin sina Billy Crawford at James Reid sa “ Filipina Girl.”

Full support si Crawford sa Calista na pinayuhan niyang maging mapagkumbaba sa gitna ng pressure at kompetisyon sa showbiz.

Emosyonal ang mga miyembro ng Calista nang pasalamatan nila ang isa’t isa at kanilang tagapagtaguyod dahil na “survive” nila ang hirap ng pagtatag ng grupo sa gitna ng pandemya.

Iginiit din ng Calista, ayaw nilang madala sa kompitensiya ng mga pop groups.

“I can say that we are on a league of our own,“ sabi ni Olive. "We don’t compete with the others. Se just compete with ourselves so that we’ll be able to grow and to catch the dream na pinapangarap namin talaga.”

Naghahanda na ang Calista sa April 26 concert nilang "aVax To Normal" sa Araneta Coliseum, tampok ang special guests na sina Yeng Constantino, AC Bonifacio, Elmo Magalona, Andrea Brillantes, Ken San Jose at Darren Espanto.