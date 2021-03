'YFSF': Christian Bables naka-duet ang ginayang si Vina Morales

Watch more in iWantTFC

Hindi inasahan ng aktor na si Christian Bables na makaka-duet niya ang mismong ginaya niya sa “Your Face Sounds Familiar” ngayong Sabado na si Vina Morales.

Nasorpresa si Bables nang bigla siyang sabayan ni Morales sa pag-awit ng kantang “Pangako Sa’yo” na kaniya ring kinanta sa naunang performance.

Nagpasalamat naman ang sikat na mang-aawit sa ginawa ni Bables, na inaming madalas gayahin si Morales lalo na kapag nasa banyo ito.

“Nanonood ako sa kanya doon. Parang ako ata yung kinakabahan for him. Pero ang galing naman . . . Thankful ako dahil na-appreciate mo . . . Di naman ako naiinis. Ang cute kaya ng ganon, nakakatuwa na may gumagaya rin,” saad ni Morales.

Samantala, bagamat napansing nahirapan kaunti sa pagkanta, napahanga pa rin umano ni Bables si Gary Valenciano dahil narinig pa rin aniya si Morales sa katawan ng aktor.

“Vocally, na-feel ko yung struggle mo dahil mahirap talaga gayahin yung boses niya. Pero the level of difficulty was very high. Sobrang impressed ako sa ginawa mo, honestly. Kasi narinig ko yung boses ni Vina Morales sa katawan ng isang lalaki,” kilatis ni Valenciano.

Nagustuhan din ni Mega Star Sharon Cuneta ang pagkakahuli ng 28-anyos na aktor sa ilang tono ni Morales, ngunit hinanap din nito ang malalim na boses na ginagawa rin umano ng singer.

“Kuhang-kuha mo yung pag-scoop ng boses niya. But Vina also has a deep and powerful voice, yun lang hinahanap ko. But everything else was really on point,” sabi ni Cuneta.

Mapapanood ang “Your Face Sounds Familiar” tuwing Sabado at Linggo sa free at digital TV (A2Z Channel 11), cable (Kapamilya Channel), free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

Related video:

Watch more in iWantTFC