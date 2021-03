Karina Bautista, Aljon Mendoza itinangging nakikipagkompetensya sa ibang love teams

Karina Bautista at Aljon Mendoza. Instagram: @aljonmendozaa

Bagamat dumarami na ang tagahanga ng tambalang Karina Bautista at Aljon Mendoza, o mas kilala sa tawag na “KarJon,” hindi umano masyadong iniisip ng dalawa ang mga usap-usapang sila na ang susunod sa yapak ng mga naglalakihang love teams sa bansa.

Sa inilabas na ulat ng PUSH, inamin nina Bautista at Mendoza na may nababasa na silang mga ulat at komento na naghahalintulad sa kanila sa KathNiel nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla at LizQuen nina Liza Soberano at Enrique Gil.

Kahit na natutuwa sa mga pagkukumpara sa kanila sa mga ito, nais pa rin umano ng dalawa na gumawa ng sarili nilang pangalan bilang love team.

“Every time na nababasa namin sobrang flattered kami at saka natutuwa pero hindi namin siya pinapasok sa utak namin as much as possible tina-try namin gumawa ng sarili naming path at sa tingin naman namin we’re doing well,” ani Mendoza.

Itinanggi naman ng KarJon na may namumuong kompetisyon sa pagitan nila at ng iba pang mga love team sa ABS-CBN. Dagdag pa ng mga dating housemate sa PBB, nagtutulungan pa nga umano sila pataas.

“We help each other out, walang grabeng away or competition na hilahan. Uplift lang. That’s one thing I’m very proud of with the Star Hunt family, talagang go lang, support support lang,” tugon ni Bautista.

“Pero to be compared to Lizquen, Kathniel, Jadine and the like grabe yun. Ang saya rin naman namin na nakikita nila na malaki ‘yung future para sa amin. Of course, we want to be different in this industry. That's why we’re named KarJon,” kwento pa ng batang aktres.

Masaya rin ang mag-onscreen partner sa sunod-sunod na trabaho na naibibigay sa kanila katulad na lamang ng pagho-host sa “Bida Star.”

“Grabe sobrang flattered naman kami sa word na in demand pero throughout the years thankful kami at least patuloy ‘yung work namin, kahit nagkaroon ng pandemic we were very blessed so in return naman binibigay namin lahat yung best namin with workshops and we try to be better with every performance,” ani Bautista.

Pagbibida naman ni Mendoza, patuloy ang pagpupursige nilang dalawa sa kada trabahong ibinibigay sa kanila dahil aniya gusto nilang higitan palagi ang mga nauna na nilang ginawa.

“Very ambitious kasi kaming dalawa. At saka parang hindi kami nakukuntento sa mga bagay na halimbawa kakatapos lang namin nagawa, gusto namin higitan pa namin sa susunod na ginagawa namin,” pahayag ng aktor.

