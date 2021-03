Angelica Panganiban, minsan nang kinuwestyon kung may magmamahal pa sa kaniya

Galing sa Instagram account ni Angelica Panganiban

“May magmamahal pa sa akin?”

Ito umano ang isa sa mga naging tanong ni Angelica Panganiban sa kaniyang sarili matapos ang makailang ulit na pagkakadapa sa mga naging dati nitong relasyon.

Ayon sa aktres, kagaya ng ibang mga taong dumaan sa pagiging single, napaisip na rin siya noon lalo pa’t tumatanda na siya kung maikakasal ba siya at magkakaroon ng sariling pamilya.

“Oo naman. Nung sinabi ko naman 'yung linya na 'yun, totoo naman 'yun eh. Nasaktan nga ako nung sinasabi ko 'yun eh. Parang lahat naman siguro ng mga single tapos parang mga nasa ganitong edad na, nasa 30 plus ka na tapos single ka pa rin, parang ku-kuwestiyunin mo na 'yung sarili mo na, ‘May magmamahal pa ba sa akin? May magkakagusto pa ba sa akin or ikakasal pa ba ako? Magkakaroon ba ako ng pamilya?’” paliwanag ng aktres na masaya ngayon sa kanyang non-showbiz boyfriend.

Ibinahagi rin ng aktres, bida sa pelikulang “Love or Money” kasama si Coco Martin, kung paano niya unti-unting binuksan ang kaniyang puso para sa isang relasyon.

“Siguro hindi naman nag-hold back, nag-iingat lang. Parang wala naman ding naging pressure. Parang kalmado lang dumating 'yung lahat. Parang hindi binigla, hindi pinilit. Parang nangyari na lang siya and slowly nag-o-open up na ulit 'yung sarili mo kasi parang naging normal na sa akin na may mataas na wall,” ani Panganiban.

Dagdag pa ng 34-anyos na bida rin sa seryeng “Walang Hanggang Paalam,” dumating din siya sa punto na hindi na siya interesadong makakilala ng ibang tao ngunit nagpursige umano ang kaniyang nobyo ngayon na si Gregg Homan.

“Parang kahit naman noon pag may pinapakilala sa akin, parang wala hindi ko pinapansin. Pinapakita ko na barkada lang ito. Siguro kapag dumating lang 'yung tao na wow pinursige. Eh wala na akong nagawa,” natatawang sagot ng aktres.

Nang tanungin kung ano ang mga “non-negotiable” niya pagdating sa isang relasyon, naging mabilis ang sagot ng aktres na hindi niya gusto na pagbawalan siya na gawin ang kaniyang trabaho.

Aniya, kailangan maunawaan ng kaniyang nobyo na first love niya ang pag-arte lalo pa’t bata pa lamang siya, ginagawa na niya ito.

“Siguro 'yung freedom para magawa ko pa rin 'yung trabaho ko na malaya ako. Parang hindi ko naman kayang dinidiktahan ako ng ibang tao para eto lang 'yung mga puwede kong gawin. Hindi ko kayang masakal sa ganung klaseng relationship dahil parang hindi magandang pinuputol mo 'yung growth ng isang tao,” sagot ni Panganiban.

“Lalong-lalo na sa trabaho namin kasi mga artista kami so parang kung hindi mo naiintindihan, bahala ka. Pero ako bata pa lang ako eto na ang ginagawa ko, so ito 'yung first love ko. Siguro 'yun, pagka may mga ganun, 'pag pinatigil akong mag-artista parang bahala ka,” dagdag nito.

RELATED VIDEO: