PANOORIN: G! Kapamilya stars dumating na sa Milan

Benvenuti a Milano! Dumating na sa Milan ang Kapamilya Stars na sina Joshua Garcia, Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Zanjoe Marudo at Eric Nicolas para sa kanilang second leg ng kanilang G! Kapamilya event ngayong araw na gaganapin sa Space Cinema Odeon.

Sinalubong sila ng kanilang excited fans sa airport. Sabik na sabik na silang makita sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla at iba pang G! Kapamilya stars na sina Joshua Garcia, Zanjoe Marudo, at Eric Nicolas.

Pasasayahin ng Kapamilya stars ang ating mga kababayan sa Milan ngayong araw, March 12 sa Space Cinema Odeon mamayang 6pm.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa TFC, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.