G! Kapamilya concert sa Barcelona, dinagsa

BARCELONA – Walang patid na hiyawan at kantahan ang nagpasaya sa mga Pinoy sa Barcelona sa katatapos na G! Kapamilya concert kahapon, March 11. Isang grand performance ang hinandog ng Kapamilya stars na sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garica, Zanjoe Marudo, kasama ang komedyanteng si Eric Nicolas.

Patok ang TikTok dance ni Joshua. Nakakakilig naman ang linyahan ni Zanjoe kasama ang fans mula sa kinagigiliwang teleseryeng Dirty Linen.

Pakilig naman ang handog na awit at sayaw ni Kathryn Bernando at Daniel Padilla na mas kilala bilang Kathniel. Humataw naman ang mga patawa ni Eric.

Hindi lang taga-Barcelona ang mga nanood at nakisayang fans kundi mula pa iba-ibang bahagi ng Europa tulad ng Netherlands, Germany, Norway, Luxembourg at France.

May mga bumiyahe pa mula sa ibang parte ng Spain tulad ng Mallorca at Tenerife. Sa gabi pa ang show pero alas-dos pa lang ng hapon, nakapila na ang mga tao.

Sabi ni Kyle Manuel na mula pa Norway: “Matagal naming hinihintay sina Katyhryn since 2014 pa. Hindi namin napanood noong nagpunta siya sa Norway. Ngayon na lang yung chance, so tinake na namin without hesitation.”

Bumuhos naman ang suporta ni Kris Murrow na taga-Madrid: “We’re such a good fellow Kapamilya, so we’re here to support sina KathNiel, Josh and Zanjoe Marudo.”

Sa rehearsal pa lang, nayanig na ang venue sa lakas ng energy ng audience participation at feel na feel nina Joshua at Zanjoe ang pagkasabik ng fans.

“Natutuwa ako kasi yung mga Kapamilya natin nagpa-participate at mainit ang pagtanggap nila, yung suporta nila habang nagpe-perform kami na-feel ko 'yon. Ang sarap mag-show,” sabi ni Joshua Garcia.

Dagdag naman ni Zanjoe Marudo: “Kung paano sila mag-participate, yung energy na binigay nila, kaya imbes na kinakabahan, nag-enjoy kami. Sobrang nag-enjoy ako.”

Ayon sa fans na nakapanood, sulit na sulit ang kanilang sakripisyo sa pagbiyahe ng malayo at pagpila ng maaga.

“Napakaganda ng experience dito. Maraming maraming salamat sapagkat nag-effort ang mga artista natin na mula sa Manila, bumiyahe sila dito at nanggaling pa ako sa Netherlands, Amsterdam para lang makita ang ating pinakamamahal na Kapamilya stars,” sabi ni Nicole Soto, nanood ng concert.

Para kay Kyle Fernandez at ang kanyang mga barkada, ang picture taking kasama ang Kapamilya stars ang pinakapaborito niyang parte dahil hindi niyang inaasahang makakasama niya sila.

Napasayaw naman si Deamy Cayabyab sa musika ni Joshua.

“Sobrang saya, nakakatuwa yung experience na nasa harap ako ng concert. Ang pinakamasaya yung lahat sila apat, nagko-concert sabay-sabay,” saad ni Deamy Cayabyab, nanood ng concert.

Laking pasasalamat naman ng Kapamilya stars sa mainit pagtanggap sa kanila ng kanilang fans sa Barcelona at ibang parte ng Europa.

“Nakakatuwa kasi ang tagal na rin naming hindi nakapag-show ng ganoong live, so I’m glad to see them and so sana ngayon umuwi silang lahat nang nakangiti,” sabi ni Kathryn Bernardo.

“Magandang buena mano ito para sa aming three leg (show). So maraming maraming salamat sa mga Kapamilya natin na dumalo ngayong gabi, sa pagbigay ng oras, sana napasaya namin kayo,” saad ni Daniel Padilla.

Tatawid naman sa Milan ang G! Kapamilya para sa kanilang concert sa March 12, ang last leg ng kanilang concert ay gaganapin naman sa Abu Dhabi sa March 18.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

