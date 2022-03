'One-night stand': Rey Abellana nagsalita sa 'third party' kina Carla, Tom Rodriguez

Larawan mula sa Instagram account ni Carla Abellana.

MAYNILA — Nagsalita na ang aktor na si Rey Abellana hinggil sa relasyon ng anak niyang si Carla Abellana at asawa nitong si Tom Rodriguez.

Depensa ng ama, wala umanong third party sa relasyon ni Abellana at Rodriguez at ito umano ay "one-night stand" lang.

"Honestly speaking, hindi po natin mako-consider na third party ang sitwasyon kasi po ang pangyayari, one-night stand eh," sinabi ng ama sa isang panayam kay Cristy Fermin sa One PH.

"So, hindi po natin kino-consider ‘yun na third party," paliwanag pa ng aktor.

Depensa pa ng aktor na natural lamang umano sa mga lalaki na matukso at aniya'y nangyari na rin sa kanya ito noon.

"Inaamin ko na ‘yan bilang ako, lalaki ako. Ako, way back, nangyayari rin po sa’kin eh medyo normal po ‘yan sa buhay ng mga lalaki," aniya.

"Naiintindihan ko po ‘yan, ang nangyari sa tukso ay hindi po mortal sin para sa akin. Bilang isang totoong tao, natural na tao lang po ang nangyayari sa mga ganyang bagay, natural sa buhay ‘yan," dagdag pa niya.

Nang tanungin hinggil sa estado ng mag-asawa, sinabi umano sa kanya ni Carla hayaan muna silang ayusin ang usapin.

"Nakiusap po ‘yung anak ko na hold on muna, stay put and let us be the ones to settle it personally, considering na personal problem naman din nilang mag-asawa ‘yan."

Nagpakasal sina Abellana at Rodriguez nitong Oktubre. Naging magkarelasyon na ang dalawa simula pa noong 2014.

Usap-usapan kamakailan ang alegasyon sila'y naghiwalay na ngunit tahimik pa ang dalawa hinggil sa isyu.