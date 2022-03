MANILA—Naniniwala si TV host Karla Estrada na may demokrasya sa usaping pulitika ang kaniyang pamilya matapos mag-post ng larawan ang anak na si Daniel Padilla na sinusuportahan si presidential candidate Leni Robredo sa darating na eleksyon.

Makikita sa Instagram post ni Padilla ang numero ni Robredo sa balota gamit ang hashtag na #KulayRosasAngBukas.

Matatandaang naghain si Estrada ng kaniyang certificate of candidacy (COC) bilang ika-3 nominado ng Tingog Party-List at aktibong sumasama sa campaign sorties ni Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Si Rep. Yedda Romualdez, kinatawan ng party-list, ay bumoto laban sa pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN noong 2020.

Sa isang Instagram post, sinabi ni Estrada na sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala sa pulitika, sinabi niyang sila'y payapa umanong nag-uusap at nagmamahalan pa rin bilang pamilya.

"I raised my children to have their own opinion, stand their ground not because they are swayed by the public. They have an independent mind rooted in their own beliefs. But in the end We Talk, We Love and Live Harmonously," aniya.

Umani ng batikos si Estrada sa kanyang desisyon na tumakbo sa ilalim ng party-list. Nagtulong-tulong ang KathNiel fans para gawing trending sa Twitter ang hashtag na #WithdrawKarlaEstrada.

Nagsara ang TV at radio broadcast operations ng ABS-CBN noong Mayo 5, 2020, isang araw matapos hayaang mag-expire ang prangkisa nito sa kabila ng matagal nang nakabinbing renewal application sa House of Representatives.

Ang pagsasara ng network ay humantong sa libu-libong mga trabahong nawala sa gitna ng pandemya.

