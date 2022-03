Ben&Ben tumulong sa 'proposal' ng mag-asawa sa Dubai

MAYNILA — Tumulong ang Pinoy band na Ben&Ben sa proposal ng isang mag-asawa kasabay ng kanilang Dubai Expo 2020 concert nitong Biyernes.

Sa kanilang Instagram account, ibinahagi ng grupo ang emosyonal na bagong yugto sa buhay ng couple.

"Today, we helped surprise a lovely couple for their proposal here in Dubai! We were moved to tears by their story. They showed us what choosing each other every day truly means. Nagbigay pa sila ng tips sa mga newly wed sa band," ani Ben&Ben.

"Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw," dagdag pa nila.

Kwento ng Ben&Ben, kasal na ang couple ngunit nais ulit nilang gawin ang proposal para patibayin ang kanilang relasyon.

"So their story is that they've been married for a few years, but the realities of life took a toll on them. But today was a renewal of their deep love. The guy proposed again to his wife. Sobrang naiyak kami sa speech niya," anila.

"After nung moment na yun, nanghingi kami ng tips about married life, especially the newlyweds sa band," dagdag pa ng banda.

Ibinahagi rin ng banda ang isang payo ng couple sa mga mag-iirog na tumatak sa kanila.

"Sabi nila sa'min, "di pala sapat ang feelings lang. Pag mahal mo ang isang tao, araw-araw mo siyang pipiliin," anila.

"Thank you for showing us that a very real kind of love exists. One that's rooted in the commitment of choosing each other every day."

