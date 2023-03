G! Kapamilya stars nasa Barcelona para pasayahin ang mga Pinoy

BARCELONA - Maaga pa lang dinayo na ng Pinoy fans ang Barcelona airport para salubungin ang Kapamilya stars na sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garcia, Zanjoe Marudo at Eric Nicolas.

Sa kabila ng pagod at hectic schedule, kitang-kita na ang sabik ng Kapamilya stars na makapaghandog ng kasiyahan sa mga kababayan.

“Medyo mahaba yung biyahe but it’s all worth it naman, we’re all excited of course to see again our Kapamilya. As you mentioned kanina last time we were here sa Barcelona for our movie but this time for show naman. Medyo mabilis lang kasi tatawid kami agad Milan but we’re so happy to see familiar faces,” sabi ni Kahthryn Bernardo.

“It’s good to be back, siyempre, six years ba talaga yun? It’s been a while so it’s good to be back more than anything siyempre gusto kong makita ang mga tao, excited na akong makita ang mga kababayan natin na you know,” sabi ni Daniel Padilla.

“Yun nga excited na ako. Actually nung nag-shoot na kami dito halos wala naman na akong ginawa, pero this time bumalik na kami and siyempre with Zanjoe and Eric and I’m really excited na makita yung mga kapamilya natin,“ sabi ni Joshua Garcia.

“Siyempre excited ako na makabalik dito sa Barcelona, noong nakaraan kasi mag -isa lang ako, solo lang yung show na ginawa so ngayon, kasama yung buong barkada and of course, gusto kong makapagpasalamat sa mga sumosuporta ng Dirty Linen ng personal kaya excited kami na bigyan sila ng maganda at masayang pagtatanghal,“ sabi ni Zanjoe Marudo.

“Masaya kami pala dahil hindi lang kami nakasama kundi dahil magpapasaya kami. At kahit saang sulok ng mundo nandito po kami para magpasaya," sabi ni Eric Nicolas.

2016 pa noong huling pumunta ang cast ng ‘Barcelona: A Love Untold’ para i-shoot ang pelikula. Kaya masaya ang Kapamilya stars na nakasama ang Barcelona sa G! Kapamilya tour.

Sulit para sa fans ang paggayak ng maaga papuntang airport.

“Mga 6am, kanina pa ako, so hinihintay ko kasi si Kathryn, fan kasi ako, I’m the number one fan, so it’s worth the wait. Kasi kanina pa nga rin, yung mga kasama ko kanina pa kami rito. Mga puyat nga eh, heto, coffee, and a let’s wait ‘till they arrive,” sabi ni Erik Ortega, KathNiel fan.

Nabuhayan naman ng loob ang fans nang makita ang balita na lumapag na sa Barcelona ang kanilang mga paborting artista.

Marami rin ang humabol para makabili ng tickets. Dumalaw din ang grupo sa Philippine Consulate sa Barcelona para sa courtesy visit kasama ang executives ng TFC EMEA. Mainit namang tinanggap ang mga Kapamilya.

Inaabangan na ang pasabog performance ng mga Kapamilya stars sa Barcelona, ngayong Sabado, March 11 sa Aribau Multi Cines.

