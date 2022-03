Nathan Juane, bagong may hawak ng ‘gold bars’ sa ‘PBB’

Mula sa Kapamilya Online Live

Sa ikalawang sunod na pagkakataon, napunta sa ibang housemate ang mga gold bar na natitira sa “Pinoy Big Brother” adult edition.

Ito ay matapos matagumpay na maagaw ni Nathan Juane kay Zach Guerrero ang mga ito nang manalo sa kanilang head-to-head challenge.

Kagaya noong nakaraan, nagharap-harap muna sina Juane, Michael Ver Comaling, at Seham Daghlas sa isang challenge kung saan kailangan mahanap nila ang tamang susi sa isang kahon na naglalaman ng tshirt ng magiging challenger.

Sa huli, si Juane ang nakahanap ng tamang susi at siyang nakatapat ni Guerrero na nauna nang naagaw ang gold bars kay Isabel Laohoo.

Sa paghaharap ng dalawa sa huling challenger task, kinailangan balansehin nila ang apat na block pieces na nakapatong sa build area habang nakahawak silla sa lubid.

Nahirapan ang dalawa na pagpatung-patungin ang mga block na hindi natutumba ngunit sa huli nagawa rin ni Juane upang tuluyang makuha ang gold bars na nagkakahalaga ng ilang milyong diamonds.

"I was so happy and I was delighted to be part of this challenge. It's a privilege for me na makalaban si Zach na all heart din," saad ni Juane.

Ang mga diamond na ito ang makakatulong sa kanila upang magkaroon ng tsansa na makapasok sa top 2 ng kanilang edisyon.

