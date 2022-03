Watch more on iWantTFC

MANILA -- “Pa-intense ng pa-intense ang mga istorya na binibigay sa akin, exciting!”

Ito ang paglarawan ni Nadine Lustre sa kanyang transpormasyon sa kanyang movie comeback pagkatapos ng tatlong taon.

“Tuluy-tuloy na ‘to! Everyone is making an effort to change 'yung mga genre ng pelikula na gagawin ko,” sabi ni Nadine sa kanyang virtual media conference Huwebes ng gabi para sa launch ng kanyang comeback movie, ang suspense thriller na “The Greed” ni Yam Laranas.

“I want to show what I’m capable of. I am not afraid of changes,“ sabi ni Nadine na gusto munang mag-goodbye sa rom-com at loveteams. Sa pag-reboot ng kanyang acting career, priority niyang gampanan ang “out of the box “ roles.

“Gusto ko psychopath naman ako, something different kasi iba talaga ang pakiramdam na iba iba pino-portray mo, scripts that are mind-boggling, mga istorya na mapapaisip ka,“ sabi ni Nadine na tinukoy din ang versatility ng idol niyang si Johnny Depp sa pag portray ng makukulay na karakter.

“I’m already passed the love team stage, “ esplika niya. “It’s not a bad thing, it’s a partnership, teamwork, you lift each other up pero feeling ko sa ganitong edad, di na bagay!”

Gayunman open pa rin si Nadine na makipagtambal muli kay James Reid, depende sa istorya.

“I know he’s pursuing his music now so we’ll see," aniya.

Dagdag ng aktres, na nananatiling Viva contract artist, mas kontralado na niya ang direksyon ng kanyang karir.

“I’m doing this for myself. I don’t want to look back and regret not doing things I should have done.”

Nilarawan din ni Nadine na puno ng hirap ang pinagdaanan niyang pagbabago mula pa nung 2019. Kabilang na dito ang pagbabago sa kanyang love life matapos ng break-up nila ni James, ang hidwaan nila ng Viva sa kanyang kontrata, ang paglipat niya sa Siargao at pagsubok sa kanyang pamilya, pati ang epekto ng pandemya sa kanyang mental health.

“Okay naman po ako ngayon,“ sabi ni Nadine sa ABS-CBN News. “It’s difficult, walang madali. What I learned is when you’re facing the crossroads, you really have to deal with it. Kasi 'pag isinantabi mo, mas mahirap dahil babalik din sa ‘yo. Pag andyan na sa harap mo ang challenge, harapin mo. “

Natutunan na din niya ang “self-preservation."

"I’ve also been kinder to myself, I don’t beat myself. If I’m not satisfied with how I handled things, okay, next time, I will do better. It’s just a matter of being brave and courageous kasi kung matatakot ka, mahihirapan ka. Ganyan talaga buhay!”