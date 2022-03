MAYNILA -- Muling nagpakilig ang bagong love team partners na sina Alexa Ilacad at KD Estrada sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes para sa pagdiriwang ng kaarawan ng aktres.

Nito lamang Pebrero 26 nang ipinagdiwang ni Ilacad ang kanyang ika-22 kaarawan.

Watch more on iWantTFC

Para sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, inawitan ni Estrada si Ilacad ng "Kahit Maputi Na Ang Buhay Ko."





Matatandaang nagsimula ang tambalan nina Ilacad at Estrada matapos nilang makalabas sa loob ng bahay ni Kuya bilang mga celebrity housemate ng "Pinoy Big Brother: Kumunity."

Maliban kay Estrada, naging sorpresa rin para sa kaarawan ni Ilacad si Shanaia Gomez.

Kuwento ni Ilacad, noong una ay hindi pa niya inakalagang magiging malapit niyang kaibigan si Gomez. Nagsimulang mapalapit ang dalawa nang magkausap tungkol sa usaping puso.



Mas nakumpleto ang pagdiriwang ng kaarawan ni Ilacad sa pagdating naman ng kanyang ina na si Dina, na masaya sa biyayang natatanggap ngayon ng anak.

Watch more on iWantTFC

Isang video message rin mula sa iba pang kasamahan ni Ilacad sa industriya na sina Gillian Vicencio, Kyle Echarri, Robi Domingo at Enchong Dee ang natanggap ng aktres bilang sorpresa.

Pag-amin ni Ilacad, hindi niya inaasahan na magsasabay-sabay ang mga biyayang dumarating sa kanyang buhay.

Watch more on iWantTFC

"Parang everything now is a surprise and everything feels brand new to me. Kahit matagal na akong artista o kahit matagal ko na itong ginagawa, lahat nang nangyayari po ngayon parang naninibago pa rin ulit ako," ani Ilacad.

"It's really overwhelming in a good way po because this is really everything I prayed for, I wished for tuwing nagbi-birthday ako, tuwing nagdarasal ako sa gabi. So it feels like everything is slowly but surely falling into place," dagdag ni Ilacad.

Naging sunod-sunod ang proyektong dumarating kay Ilacad matapos niyang maging parte ng "PBB."

Sa ngayon ay aabangan sina Ilacad at Estrada sa seryeng "Run To Me."