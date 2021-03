Vice Ganda, manager na ni Ate Dick, ang viral ka-sound alike ni Roderick Paulate

MAYNILA -- Hindi inakala ni Inah Evans a.k.a. Ate Dick na magiging viral ng kanyang mga video sa TikTok dahil sa kanyang panggagaya sa aktor na si Roderick "Dick" Paulate.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, ibinahagi ni Ate Dick ang kuwento sa likod ng kanyang pagiging viral ka-sound alike ni Paulate.

"Actually aksidente nga 'yon eh. Kasi parang sumusundot-sundot lang siya kapag nag-iinuman, kapag kasama ko ang mga kaibigan ko. Parang sabi nila, 'Alam mo kaboses mo si Kuya Dick.' So parang tinray (try) ko na, nagsasalita na ako. So ayon, awa ng Diyos nagiging kaboses ko naman daw talaga hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya," ani Ate Dick.

Pag-amin niya, hindi niya inakala na papatok ang kanyang panggagaya.

"Kakagawa ko lang ng Tiktok ko noong September. Tapos nagulat ako na hindi ko kailangang sumayaw. Parang kailangang ko lang mag-upload-upload ng mga skit ni Kuya Dick, tapos ayon pumapatok naman pala. So ayan, eh 'di itinuloy-tuloy ko na," ani Ate Dick.

Ayon kay Ate Dick, nakausap at nagpaalam siya kay Paulate.

"Grabe ang takot ko. Nagkita kami dati sa kabilang istasyon. Binigyan niya ako ng basbas na gayahin siya. At natutuwa raw siya na hanggang ngayon ay may kagaya namin na binabalik pa rin ang mga comedy niya before. At tina-thumbs up niya naman ako sa Instagram, so feeling ko 'di naman siya galit na ginagaya ko siya," ani Ate Dick.

Dahil sa kanyang patok na panggagaya kay Paulate ay nakilala siya ng "It's Showtime" host na si Vice Ganda, na ngayon ay talent manager na niya.

"Pumirma ako ng kontrata, in-offer-an ako. Siya na ang manager ko ngayon. Bongga, 'di ba?," ani Ate Dick.

Nang matanong kung ano ang ipinangako sa kanya ni Vice bilang manager para sa kanyang mga gagawing proyekto, nakakatawang sagot ni Ate Dick: "Wala pa nga eh, nakakatakot itanong. So, hinihintay ko na lang si Meme na magsabi sa akin kung ano ang mga gusto niya. At isang salita niya lamang ay susunod naman ako."

Narito ang "Sakto" tampok si Inah Evans a.k.a. Ate Dick.

