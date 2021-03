Matapos ang ika-24 na kaarawan, Julia Barretto nais na magkapamilya sa edad na 26

Instagram: @juliabarretto

Katatapos lamang ipagdiwang ng aktres na si Julia Barretto ang kaniyang ika-24 na kaarawan nitong Miyerkoles, ngunit naibahagi na nito ang mga plano niya sa mga susunod na taon.

Sa vlog ng kilalang photographer na si BJ Pascual, inamin ni Barretto na gusto na niyang bumuo ng sariling pamilya pagtuntong niya ng 26-anyos.

Ayon pa sa kontrobersyal na aktres, plano niyang magtrabaho maigi ngayon hanggang sa susunod na taon upang pagdating niya sa nais na edad, magagawa na nitong magsimula ng pamilya.

“Ako kasi, simple lang talaga ang gusto ko sa life. I just wanna have a family. ‘Yun lang talaga. So I feel like at 24, magwo-work na ako sobra. Tapos at 25, work din sobra. Para 26 and above, pwede na akong mag-start ng family ko,” tugon ni Barretto sa “Musings” episode ni Pascual.

Dati pa umano niyang pangarap sa sarili na magkaroon ng masayang pamilya.

“‘Yun ang dream ko talaga for myself since I was young. So ‘yun, to answer your question, now that I’m 24, I think I just really wanna hustle now, hustle next year, and then figure out from there how to start a family,” paliwanag ng aktres.

Watch more in iWantTFC

Pagbabahagi pa ni Barretto, malaking impluwensiya para sa kaniya ang pagiging malapit sa kaniyang pamilya upang naisin na maging kagaya rin ng kaniyang ina na si Marjorie.

“I have such a good family, I have such a great mom, great siblings, close-tight relationships. My mom is my best friend. So parang I look forward to having my own like that,” saad nito.

“Sa totoo lang, I love being an actress and I’m so blessed that I get to do what I’m super passionate about. But I just really wanna have a family, ‘di ba? ‘Yun lang. Simple lang ang gusto ko.”

Bilang isa namang aktres, marami pa rin umano siyang gustong magawa sa trabaho lalo pa’t unti-unti na siyang nabibigyan ng mga role na mas mature dahil tumatanda na ito.

“As an actress, ang dami ko pang gustong gawin na stories, ang dami ko pang gustong gawing movies, to take on different roles, especially that I’m getting older, mas nagiging mature din ‘yung mga roles na I’m allowed to do and that I’m willing to do,” ayon kay Barretto.

Muling naging matunog ang pangalan ni Barretto nitong nakaraang linggo matapos ganap nang umamin si Gerald Anderson sa kanilang relasyon sa isang tell-all interview kay Boy Abunda.

Sinundan pa ito ng birthday post ni Julia sa kaniyang Instagram para sa kaniyang nobyo bago rin ito binati ni Anderson sa kaniyang kaarawan kahapon.

Nauna nang naging maingay ang usap-usapan tungkol sa relasyon ng dalawang artista, na nagtambal sa pelikulang “Between Maybes,” matapos ang paghihiwalay ni Anderson at dati nitong kapareha na si Bea Alonzo.

Bagamat itinanggi nila noon ang mga akusasyon, hindi natigil ang mga netizen sa pilit na pag-uugnay kay Barretto at Anderson.

Related video:

Watch more in iWantTFC