Malayo sa siyudad, Piolo Pascual ipinasilip ang simpleng pamumuhay sa Batangas

Mula sa pagiging tinitingalang aktor, tila nakahanap ng bagong trabaho si Piolo Pascual sa labas ng maingay na siyudad.

Nakahanap ng kanlungan sa isang dating dive resort sa Batangas si Pascual kung saan ginugugol nito ang kaniyang oras sa pagkakarpintero at pagiging hardinero sa kaniyang tinutuluyang bahay.

“It's so quiet. It's so serene,” tugon ni Pascual nang bisitahin ng celebrity doctors na sina Vicki Belo at Hayden Kho.

Mismong ang aktor ang isa sa mga tumutulong na magmano-mano bumuo ng bahay niya na itinatayo malapit sa dagat. Dagdag pa nito, nasa 18 building ang giniba nila upang maisagawa ang nais na itsura ng kaniyang tirahan.

“It's a respite. It's whenever I would think of going away, away from the lights, the busyness, the urban living. Here, it's all nature, you see the beach, you see the mountains. I hike around. It's all nature,” paliwanag ng 44-anyos na aktor.

Napili umano ni Pascual ang lugar dahil hindi umano nito kailangan sumakay ng eroplano para puntahan at hindi rin nito kailangan magtago sa kuwarto para magkaroon ng privacy.

Kuwento pa niya, natutulog siya doon na walang bubong, kutson, unan, o kumot man lang.

Nais ng aktor na gawing isang “earth village” ang lugar. Pagbabahagi niya pa, sustainable life ang gusto niyang umiral sa kaniyang bagong tahanan.

“We are doing zero waste management, composed recycling, and making it breathe on its own. Live a sustainable life wherein you plant your own food, you grow your own food,” ani Pascual.

Sa kaniyang pamamalagi sa Batangas, natutunan umano ng aktor na ang mga simpleng bagay na kailangan ng tao ay makukuha nang libre.

“You need to quiet down. It's a matter of just really appreciating everything around you. The simplest things in life are actually free. It's one way to recharge, yun naman talaga yun. Kasi masyado tayong on the go every time,” sagot ni Pascual.

