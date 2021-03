Jessa Zaragoza, boto ba kay Darren Espanto para sa anak na si Jayda?

MAYNILA -- Walang problema ang mang-aawit at aktres na si Jessa Zaragoza sakaling maging nobyo ng kanyang nag-iisang anak na si Jayda si Darren Espanto.

Sa vlog ng kaibigan ni Jessa na si Vina Morales na inilabas nitong Marso 9, sumalang sa lie detector test ang "Bakit Pa" hitmaker gamit ang isang laruan kung saan sinagot niya ang ilang personal na katanungan.

Kabilang sa mga naging tanong ni Morales kay Zaragoza ay kung matatanggap na ba nito sakaling magkaroon na ng nobyo ang anak.

"Oo, matatanggap ko na. Oo, at saka mag-e-18 na siya. So puwede na at saka matured na mag-isip,” ani Zaragoza.



“Basta boyfriend lang, huwag asawa," dagdag niyang hirit.

Nang matanong kung boto ba siya kay Espanto na maging nobyo ng anak, sagot ni Zaragoza. "Kung magustuhan niya si Darren, oo. Kung magustuhan niya si Darren, eh 'di okay.”



Ayon kay Zaragoza, malapit na magkaibigan ang kanyang anak at si Darren.

“Sobrang close 'yung dalawa. Kahit hindi sila madalas nag-uusap, alam ko malalim ‘yong samahan nila. At saka nire-respeto nila ang isa’t isa," ani Zaragoza.

Noong 2019 sa programang "Tonight with Boy Abunda," naging bukas si Espanto ang posibilidad na ligawan si Jayda kapag nasa tamang edad na sila.

Nitong Hulyo 2020, sinorpresa nina Jayda at Espanto ang kanilang mga tagahanga sa paglabas ng kanilang awitin na "Sana Tayo Na" sa ilalim ng Star Music.

