Erik Santos nape-pressure na nga bang mahanap ang ‘the one’?

Hindi itinanggi ng mang-aawit na si Erik Santos na nakakaramdam ito nang inggit sa mga maraming kasamahan sa noontime show na “It’s Showtime” dahil nasa masayang relasyon ang mga ito.

Hindi nakaligtas si Santos sa pag-usisa ng mga host ng palabas na sina Vice Ganda at Vhong Navarro tungkol sa estado ng kaniyang puso. Ayon sa singer, hindi na siya bumabata pa at matagal-tagal na rin nang huli itong kinilig.

“Nakakainggit nga kayo, lahat kayo in love. Syempre tumatanda na ko e. Matagal ko nang ‘di napi-feel yan e -- yung kinikilig,” sagot ng 38 anyos na nagsisilbing hurado sa “Tawag ng Tanghalan.”

Inamin nito na nakakaramdam na siya ng pressure lalo pa’t napapansin niyang iilan na lamang sa kanilang pamilya at magkakaibigan ang wala pang mga anak.

“Tsaka nape-pressure na rin. Alam mo ‘yung typical na kaibigan mo, family, parang misnan pag nagsasama-sama kayo, ‘uy dalawa na lang tayong walang anak,’” paliwanag ni Santos.

Sinang-ayunan din ito ni Vice dahil minsan niya rin itong naramdaman nang sunod-sunod na ikasal ang mga kasamang hosts sa “It’s Showtime.”

Kuwento pa ng balladeer na si Santos, hangga’t maaari sa reception ng kasal lamang siya dumadalo at hindi mismo sa simbahan.

“Pag in-invite ako sa kasal, ‘di ako uma-attend sa church as much as possbile. May lungkot akong nararamdaman,” pag-amin nito.

Kaya naman nang bigyan ng pagkakataon na magpahayag ng mensahe kay kupido, hiling ng singer na panain na sana nito agad ang kaniyang puso.

“Kasi may mga moments na, lalo ngayong pandemic, ang dami mong nare-realize na parang yung emptiness nandun,” ani Santos.

Huling naugnay kay Santos ang kasama nitong mang-aawit na si Angeline Quinto.

