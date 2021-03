Direk Mae Alviar-Cruz, inaming naging hamon ang pag-shoot ng 'Love or Money' sa Dubai

MAYNILA -- Ibinahagi ng direktor na si Mae Alviar-Cruz ang isang hamon na hinarap nila sa pag-shoot ng pelikulang "Love or Money" sa Dubai na pinagbibidahan nina Coco Martin at Angelica Panganiban.



Ayon sa direktor, hindi natuloy ang dapat sana ay shooting nila noon sa Al Satwa, isang Filipino community, dahil sa pagdami ng mga tao na nais makita ang mga bidang bituin.



"We are going to film in a Filipino community in Dubai. And, of course, we have big stars like Coco and Angelica there. Lahat ng tao lumabas. And, of course, for safety reasons we didn't want to have the crowd coming out. We had to cancel the shoot there. We had to literally just cancel it and then just relocate it elsewhere," kuwento ni Alviar-Cruz.

"Then mayroong isang time na sina Coco, ano na lang kami noon -- nakaw. Hindi alam ng mga tao na we were there. So we have to find a way kung paano mashu-shoot ang scene in that area without the people knowing that we were there," dagdag pa ng direktor.

Ang pelikulang “Love or Money” ang unang pagtatambal nina Martin at Panganiban. Iikot ang kuwento kina Angel (Panganiban) at Leon (Martin) na masusubok ang relasyon dahil sa ambisyon. Muling magtatagpo ang kanilang landas sa Dubai kung saan nagtatrabaho bilang service crew si Leon at nakahanap naman ng “sugar daddy” si Angel.

Ipapalabas ang "Love or Money" simula Marso 12 sa KTX.ph, iWant TFC, TFC IPTV, Cignal PPV, at Sky Cable PPV.

