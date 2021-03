Bukod sa talento, Gerald Anderson ibinahagi ang dahilan kung paano magtagal sa showbiz

Galing sa Instagram ni Gerald Anderson

Hindi lamang talento ang dapat maging basehan at puhunan upang magtagal sa showbiz, ayon sa aktor na si Gerald Anderson.

Nasa 14 taon na sa industriya si Anderson na sinabing kailangan din umano ng stamina upang manatili ng mas mahaba pa sa kanilang trabaho.

“I think stamina rin 'yung labanan. Hindi lang 'yan pagalingan umarte or talent mo sa buhay. It takes stamina. Sa tingin ko 'yun 'yung nakikita din nila,” tugon ng aktor na nagdiwang ng kaniyang kaarawan noong Linggo.

Base sa ulat ng PUSH, inamin ng 32-anyos na aktor na mataas ang standard na ibinibigay niya sa kaniyang sarili kapag nasa trabaho dahil aniya walang ibang higit na makakatulong sa kaniya bukod sa sarili niya.

“Ever since naman mataas na 'yung standards ko sa sarili ko. No one will ever push me more than I push myself. Kumbaga lalo na pagdating sa trabaho ko,” paliwanag ni Anderson.

Magbabalik serye si Anderson kasama sina Yam Concepcion at JM de Guzman sa “Init sa Magdamag” sa gitna ng pandemya.

“Sabi ko nga may bagong show na ipapalabas and dahil sa bagong protocols sa taping, mas mahirap na 'yung taping namin ngayon dahil wala ng uwian. We’re there for almost one month, three weeks. So I always have to give my best no matter what I do. And ganun din sa personal life ko. I’m just improving,” dagdag pa nito.

Nitong nakaraang linggo lamang, muling naging usap-usapan si Anderson matapos aminin ang relasyon sa aktres na si Julia Barretto sa isang panayam kay Boy Abunda.

Naging sunod-sunod din ang mga lumabas na mga litrato sa pagitan ng dalawa na kapwa nagdiwang ng kanilang kaarawan noong Linggo at Miyerkoles.

Una nang naipit sa kontrobersya ang aktor dahil sa naging hiwalayan nila ng dating kasintahan na si Bea Alonzo noong 2019. Nadawit ang pangalan ni Barretto na isa umano sa mga dahilan ng paghihiwalay ng dalawa.

Bagamat itinanggi nila noon ang mga akusasyon, hindi natigil ang mga netizen sa pilit na pag-uugnay kay Barretto at Anderson.

Related video:

Watch more in iWantTFC