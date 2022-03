PHILIPPINES – Muling kalahok ang Pilipinas sa Hong Kong International Film and TV Market o FILMART 2022 na gaganapin in-person sa Hong Kong at via online mula March 14 hanggang 17, 2022. Ang Film Development Council of the Philippines o FDCP bilang national film agency ng Pilipinas ang siyang host ng Virtual Philippine Pavilion sa ika-26 edisyon ng HK FILMART ngayong taon.

Ang HK FILMART in-person event ay lalahukan ng local residents sa siyudad habang ang international participants ay dadalo sa pamamagitan ng online platform.

Hong Kong International Film and TV Market o FILMART

Ayon pa sa FDCP, mag-i-sponsor sila ng Exhibitors Badges para sa limang Filipino companies na magbibigay pagkakataon sa kanila na makipag-ugnayan sa international producers, investors at iba pang industry professionals. Pangungunahan ng international arms ng FDCP na UniPhilippines at FilmPhilippines ang online participation ng Pilipinas para sa network ng potential partners at distributors.

Kabilang ang ABS-CBN Production and Co-Production sa Philippine delegation na lalahok online para sa posibleng project collaborations at distribution. Bawat production company ay maaaring mag-showcase na hanggang pitong pelikula at maaaring maglunsad ng kanilang virtual platform meeting para makipag-ugnayan sa iba-ibang international industry players.

ABS-CBN Corporation | ABS-CBN Film Productions Inc. booth noong HK Filmart 2019

“At HK FILMART, we get the chance to be exhibited alongside international films of top-caliber, we get to show that our contents are of world-class quality. We continue to champion our works in film markets because it is one of the best ways to have exposure, and every year we focus on bringing home valuable partnerships and exciting new film projects,” pahayag ni FDCP Chairperson and CEO Liza Diño.

Si Undersecretary Mary Liza Diño sa kanyang reappointment hybrid format oath-taking ceremony bilang Chairperson at CEO ng FDCP noong March 9, 2022

Ang HK FILMART ay inorganisa ng Hong Kong Trade Development Council o HKTDC at kilala sa buong mundo bilang Asia’s leading entertainment marketplace na tagakalap ng mahigit sa 7,000 producers, investors, distributors at iba pang industry professionals taon-taon sa isang massive exhibition ng iba-iba proyekto.

Patuloy ang mga proyekto ng FDCP sa pagsusulong ng Filipino film industry sa buong mundo.