BGYO, ipinagdiwang ang kanilang unang anibersaryo

MAYNILA -- Ipinagdiwang ng P-pop group na BGYO ang kanilang unang anibersaryo sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

Sa programa, muling binalikan ng grupo na binubuo nina Gelo, Akira, JL, Mikki, at Nate kung paano sila nagsimula, ang kanilang mga pinagdanaan at mga naging sakripisyo.

Enero noong nakaraang taon nang inilabas ng BGYO ang kanilang unang single na "The Light."

"Siyempre sobrang grareful kami kasi nakayanan namin 'yung journey na 'yon na magkasama kami at buo pa rin. Gusto rin naming magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin like ACES," pauna ni Gelo.

Ang ACES ang tawag sa mga tagahanga ng BGYO.

Pag-amin naman ni JL, isa rin sa mga pinagdaanan nila ay ang hamon ng pandemya dahil hindi nila batid kung matutuloy ba ang debut ng kanilang grupo.

"Nung time po na 'yon sobrang litong-lito kami, nag-uusap kami. Ano kayo ang mangyayari kasi naka-lock-in lang kami nun, halos 9 months po yata kaming naka-lock-in. Parang napapaisip kami matutuloy pa kaya, mag-de-debut pa kaya tayo," kuwento ni JL.

"At saka kahit nahihirapan kami, gusto namin mag-give up eh nasa puso namin na gusto talaga namin mag-debut so as much as possible. 'Di po namin iniisip na mag-give up talaga," dagdag naman ni Mikki.

At isang taon matapos silang ipakilala sa publiko, aminado ang grupo sa mga pagbabago sa kanilang buhay.

"Siguro po mas naging grateful kami sa mga dumarating na blessing. Mas na-appreciate po namin 'yung mga result ng hard work na ginawa namin at mas naging close kami sa isa't isa," ani Akira na isa rin sa mga bituin ng paparating na serye na "Bola Bola."

"I think it gave them (family) something to be proud of. Before, I was dancing for many, many years po. And then now that I am BGYO, they are like 'wow you can sing, you can rap, you can perform all around.' They see me on different stages and now in Philippines instead of just Chicago," dagdag naman ni Nate.

Sumailalim sa pagsasanay ng Star Hunt Academy ang BGYO at ang direktor at Star Magic head na si Laurenti Dyogi ang nakapag-isip ng kanilang pangalan.

Sa "Magandang Buhay," isang video message rin mula kay Dyogi ang naging sorpresa para sa grupo.

Sa ngayon, isa ang BGYO sa mga grupo na makakasama sa unang Pinoy Pop Convention (PPOPCON) na magaganap sa Abril 9 sa New Frontier Theater at sa Abril 10 sa Araneta Coliseum.

Kasama rin sa nasabing PPOPCON ang BINI, SB19, MNL48, Alamat, at iba pang grupo.