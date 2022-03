Sa kanilang ika-18 anibersaryo, binalikan ni Thea Pollisco, asawa ni Gloc-9, ang naging simpleng pag-iisang dibdib nila ng sikat na rapper sa bansa noon.

Sa kaniyang Facebook page, ikinuwento ni Pollisco na nagkakahalaga lamang ng P1,500 ang kaniyang wedding gown nang ikasal siya kay Gloc-9, Aristotle Pollisco sa tunay na buhay.

Habang P2,500 naman ang suot na barong ng rapper sa pinakamahalagang araw na kanilang relasyon.

“Basta kahit P2,500 ang barong mo mas mahal pa sa gown ko na P1,500 importante masaya tayo at alam natin kung bakit tayo nagdesisyon magpakasal,” ani Pollisco.

Dagdag pa nito, bagamat simple ang kasal, ipinagmamalaki umano niya ito dahil pinag-ipunan aniya ito maigi ng asawa.

Sa huli, ipinahayag ni Pollisco na labis pa rin ang kaniyang pagmamahal kay Gloc-9 sa haba ng kanilang pinagsamahan.

“Lagi ko pagmamalaki 'yan na hindi man magarbo ang ating kasal noon lahat 'yan ay galing sa ipon mo,” saad nito.

“18 years dad, proud ako sa ating dalawa. Ikaw at ikaw lang ang lagi ko pipiliin. Love you.”

Samantala, pinag-usapan naman nitong nakaraang buwan ang bagong awitin ni Gloc-9 kasama si Yeng Constantino na “Paliwanag.”

Kasama ito sa naging trending sa YouTube nang ilabas ang music video.

“Nagawa ko 'yung song more than a year ago. 'Yun 'yung mga time na marami kang tanong sa sarili mo. So itong ‘Paliwanag’ ay parang kanta na nagsasaad ng damdamin, hindi lang sa akin, pati na rin siguro ng marami nating mga kababayan,” ani Gloc-9.