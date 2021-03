Plano pa bang sundan nina Dingdong Dantes at Marian Rivera ang kanilang 2 anak?

Galing sa Instagram ni Dingdong Dantes

Malaki ang pasasalamat ng aktor na si Dingdong Dantes na nabigyan ito ng pagkakataong masubaybayan ang paglaki ng kanilang dalawang anak ng aktres na si Marian Rivera dahil sa nangyaring pandemya.

Bagamat hindi niya gusto ang naging dahilan kung bakit nabigyan ng oras na matutukan ang pag-aalaga kina Maria Letizia o mas kilala bilang Zia, 5, at Jose Sixto o si Ziggy, 1, hindi naman umano nagrereklamo si Dantes sa nakuhang pagkakataon.

“Nagpapasalamat ako na I was able to witness these milestones. But, of course, sana hindi nangyari sa ganitong klaseng context. But I'm still grateful. I couldn't complain,” tugon ng aktor sa kaniyang panayam kay G3 San Diego.

Nang tanungin kung ilan pa ang nais nilang maging anak ni Rivera, ibinahagi ni Dantes na gusto pa nilang mag-asawa na palakihin ang kanilang pamilya.

“Definitely, we want more,” maikling sagot nito.

Sa pagkukwento ng 40-anyos na aktor, nanibago ito nang biglang manatili sa bahay dahil aniya sa higit 2 dekada, palagi itong nasa trabaho.

Dagdag pa nito, mahaba na ang dalawang araw na pananatili sa bahay noon sa kaniya habang ang bakasyon ay madalas, tumatagal lamang ng 3 araw.

“For the past 20 years, or even more, palagi akong on the road. Mula noong pumasok ako sa industriya natin, talagang parati akong nagtatrabaho,” ani Dantes.

Ayon pa kay Dantes, ngayong pandemya niya naramdaman ang pagiging full-time na miyembro ng pamilya.

“Naramdaman ko 'yung pagiging isang full-time father, full-time member of the family. Not just my immediate family but also 'yung mommy ko, daddy ko, mga kapatid ko. Sabi ko nga, well, I'm kinda liking this,” pahayag nito.

Aminado ang aktor na nasa mahalagang yugto ng paglaki ang kaniyang mga anak kaya naman sakto rin na masamahan niya sina Zia at Ziggy sa development stage na ito.

“Kasi 'yung chapter na 'to ng buhay nila is very, very important. Kailangan masamahan mo sila rito sa development stage na 'to. Nung nag-start 'yung pandemic, 'yung anak kong lalaki hindi pa gumagapang tapos ngayon tumatalon na, nagma-monkey bar.”

