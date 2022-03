Mula sa Instagram ni Katrina Velarde

“Hindi pa talaga time.”

Ganito na lamang inilarawan ng mang-aawit na si Katrina Velarde ang pagkakaudlot ng pagsali sana niya sa sikat na singing competition na “American Idol.”

Sa kaniyang Facebook account, ikinuwento ni Velarde na nag-audition siya para sa “American Idol” noong nakaraang taon virtually.

Dagdag pa niya, nangyari ang virtual audition ng alas-5 ng umaga sa bansa kung saan kabilang sa producers ng palabas ang nanood.

Nakapasa naman umano siya sa mga dinaanang steps sa audition ngunit nagkaroon siya ng problema sa kaniyang visa para sana sa audition na gagawin na sa Amerika.

“I remember a lot of amazing singers from different countries auditioning. I passed the levels but then the problem came and it's always the visa. I won't make it to the audition in person. Sayang,” sambit ni Velarde sa post.

Ayon sa singer, baka hindi pa umano panahon para mangyari ito sa kaniya.

“Pag hindi pa talaga time, it's not going to happen yet... So don't rush, because there's no shortcut. Might be a long way but if God wants you in there, then you will be,” pahabol ni Velarde.

Sumikat si Velarde sa kaniyang mga viral na song covers at binansagang “Suklay Diva.”