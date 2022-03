MAYNILA -- Ipinagdiwang nina Dimples Romana at Nikki Valdez ang kanilang ika-25 taon sa show business sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Muling binalikan nina Romana at Valdez kung paano nagsimula ang kanilang karera bilang mga artista.

Ayon kay Romana, ang makatulong sa pamilya ang nagtulak sa kanya na maging artista sa edad na 12.

Kuwento ni Romana, halos 10 taon ang kanyang hinintay bago dumating ang maituturing niyang mahalagang parte ng kanyang karera -- ang mapabilang sa pelikulang "One More Chance" noong 2007 kung saan ginanapan niya ang karakter ni Krizzy, isa sa mga kaibigan ng mga bidang karakter na sina Popoy (John Lloyd Cruz) at Basha (Bea Alonzo).

"Parang sobrang tagal nang hinihintay ko na journey, baka hindi para sa akin. So parang ako naman walang problema kung hindi para sa akin, magbabalik ako sa pag-aaral, titingnan ko kung saan ang para sa akin until the offer of 'One More Chance' came along," ani Romana.

"Ito 'yung nagpaalala sa akin na gusto ko pala ang ginagawa ko, mahal ko pala ang ginagawa ko, ito pala ang para sa akin. Itong partikular na movie na ito ang nagsabi sa akin na be patient some more, konting hintay pa because I was surrounded by very good people like Bea Saw is still my friend right now, Bea Alonzo is my friend, everybody," dagdag ni Romana.

Matapos ang higit dalawang dekada sa showbiz, iba't ibang proyekto na ang ginawa sa pelikula at telebisyon ni Romana na kinilala sa kanyang galing bilang aktres.

Isa sa pinakatumatak na karakter ni Romana sa telebisyon ay si Daniela Mondragon sa seryeng "Kadenang Ginto."

Samantala, hindi naman inakala ni Valdez na mapupunta siya sa showbiz at tatagal pa ng 25 taon dahil na rin sa kanyang inseguridad noon.

Kuwento ni Valdez, ang mang-aawit na si Marco Sison ang masasabi niyang nagbigay daan para makapasok siya sa showbiz nang mag-audition siya noong 1996 para sa isang summer workshop. Nang makapasok sa workshop, naging parte si Valdez ng isang stage play.

"Muntik na akong hindi mag-audition diyan. It was my mom and my grandmother na talagang binangon ako ng maagang-maaga para mag-audition. Then takot na takot ako, kasi 'yung mga nauna sa akin, kakanta pa lang nila, pinapatigil na. So nung turn ko na, ganun din ang ginawa ko, tumigil ako after few lines ko. Tapos sinabi nila 'continue.' It was supposedly for a summer workshop na ang culminating namin would be a stage play. So parang ang nakuha ko 'yung lead role," ani Valdez.

"So sabi ko ay na-appreciate pala nila ang talent ko na 'yon ever since. That was the way na mapasok ako sa ABS-CBN," dagdag ni Valdez.

Maliban sa pagiging magaling na aktres, isa ring mang-aawit si Valdez, na nagpasikat ng awiting "Meron Ba?" at kasama rin siya ni Jolina Magdangal sa awiting "Chuva Choo Choo."

Para sa pagdiriwang ng kanilang ika-25 taon sa showbiz, isang pagbati rin ang ipinahatid ni Lauren Dyogi, ang pinuno ng Star Magic.

