MAYNILA -- Inamin ni Francine Diaz ang kaba sa muli niyang pagsabak sa pag-arte sa paparating na serye na "Bola Bola."

"Excited na kinakabahan. Excited ako kasi dito mayroon akong fat suit. Very bago siya sa akin sa lahat ng character na na portray ko," ani Diaz sa "Inside News" ng Star Magic nitong Martes.

"Magiging nanay ko po rito si Ms. Arlene Muhlach. Naging guest po namin siya sa 'Huwag Kang Mangamba' last year. Excited ako kasi makakatrabaho ko 'yung mga kaibigan ko. At 'yung best friend ng character ko ay best friend ko in real life si Analain (Salvador). So ang saya lang na makakatrabaho ko ang isa sa mga kaibigan ko," aniya.

"And I am nervous kasi feeling ko ang tagal kong hindi nakaarte. So pinaghahandaan ko po siya at nagte-take notes na ako sa kung ano ang puwede kong gawin kay Thea," dagdag ni Diaz na gaganap ng karakter ni Thea sa serye.

Samantala, isang gitarista at kaibigan naman ni Thea ang karakter na gagampanan ni KD Estrada sa nasabing serye.

"Parang there's unspoken feelings si Julian kay Thea. It's already given na I love Thea, Francine's character in the series," ani naman ni Estrada.

"Super excited talaga. I've been looking forward to an acting project that I will have a lot of speaking lines, I will have a lot of scenes. It will challenge my patience, it will challenge my work ethic and I think this is big step for myself din. Kasi I want to challenge myself din sa ibang bagay not just in singing and music. I want to challenge myself in acting. Let's see if I can do this," dagdag ni Estrada.

Sa Inside News, nagbigay reaksiyon din si Diaz sa patuloy na suporta ng mga tagahanga kahit pa iba ang kanyang kapareha sa proyekto.

"Very supportive sila at naiintindihan nila na trabaho po talaga na professional tayo rito. Hindi naman ibig sabihin na 'uy dami mong ka-partner, makaka-partner mo siya, kayo na ba? Jowa mo na ba siya?' Hindi naman po ganoon. Siyempre kapag trabaho, gagawin mo siya ng maayos at magiging friendly ka sa makakasama mo. Hindi naman porke makakasama ko siya ay boyfriend ko na siya guys and ito rin at itong isa. Pero lahat po ay pagiging professional lang, trabaho po," ani Diaz.

Para naman kay Estrada, isang karangalan na makatrabaho si Diaz.

"I don't need to disrupt any love team na shini-ship niyo kay Francine. I am just here to work with Francine and also to learn from her because Francine has been in this business for so long and she's very talented woman. So I hope na whatever chemistry you will see between me and Francine, I hope na you won't take it in a wrong way. Kasi this is work and it's an honor working with Francine. If you guys support me and Francine I totally, totally respect that po," ani Estrada.

Ayon kay Diaz, hindi lang tungkol sa pagkain at pag-ibig ang seryeng "Bola Bola."

'Ang 'Bola Bola' ay hindi lang siya about love, food o pagluluto for me. Kapag napanood niyo ito I think maraming makaka-relate. Kasi it's all about love, family, friends and body positivity," ani Diaz.

Noong nakaraang linggo, inilabas na ng iWantTFC ang opisyal na teaser ng "Bola Bola" sa ilalim ng direksiyon ni JP Habac,

Dreamscape Entertainment naman ang prodyuser ng serye kung saan tampok din sina Akira Morishita at Ashton Salvador.