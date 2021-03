Yassi Pressman, aminadong nami-miss ang mga kasamahan sa 'Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Aminado si Yassi Pressman na nami-miss niya ang kanyang mga kasamahan sa seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ni Coco Martin.

Ito ang ibinahagi ni Pressman sa "Magandang Buhay" nitong Martes, higit isang buwan matapos mamaalam ang kanyang karakter sa serye na si Alyanna, misis ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Martin).

"Siyempre, sobra. Tini-text ko pa rin sila. Tini-text pa rin nila ako, nakaka-miss kasi real family 'yon eh," ani Pressman.

Ayon kay Pressman, malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng mga tagasubaybay ng serye.

"Sa pagmamahal niyo ramdam na ramdam po namin. Sa mahigit na five years, grabe naging pamilya ko na talaga 'Ang Probinsyano.' This was a big step din pero kailangan na rin pong umikot ng kuwento. I am grateful for the ending na ibinigay kay Alyana," ani Pressman.

Sa ngayon ay abala si Pressman sa kanyang pamilya at mga negosyo.

Game ding nangulit si Pressman sa ginawang pag-bag raid sa kanya ng isa sa mga host ng programa na si Melai Cantiveros. Tila na prank pa ni Pressman si Cantiveros nang hagisan niya ito ng pekeng ahas mula sa kanyang bag.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok si Yassi Pressman.

