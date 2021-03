PANOORIN: Kim Chiu, todo-iwas sa panunukso ni Vice Ganda matapos ang tell-all ni Gerald

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Ayaw kong sumali diyan."

Ito ang tahasang sinabi ni Kim Chiu bilang pag-iwas sa ginawang panunukso sa kanya ng kasamang host sa "It's Showtime" na si Vice Ganda, ilang oras matapos lumabas ang naging pag-amin ni Gerald Anderson sa relasyon nila ni Julia Barretto. Si Anderson ay dating nobyo ni Chiu.

Nagsimula ang panunukso ni Ganda kay Chiu sa segment na "Versus" ng "It's Showtime" nito lamang Sabado kung saan kasamang hurado ni Chiu sina Roxanne Guinoo at si Jerald Napoles.

“Hoy, Jerald, napanood ko 'yung interview mo kay Tito Boy, ah. Pasabog ka,” ani Ganda.

Mabilis naman ang tugon at pagsakay ni Napoles sa sinabi ni Ganda.

“Ay oo nga eh. Twenty minutes din 'yun, 'no,” sagot ni Napoles.

“At napanood mo din, ah. Alam mong 20 minutes, eh," sagot naman ni Ganda kay Napoles.

“Ang dami kasing nagta-tag sa akin. Ganun na pala ang itsura ko ngayon," ani Napoles.

Si Chiu naman ang huling ipinakilala ni Ganda bilang hurado.



“Happy naman kayo ni Jerald diyan?” tanong ni Ganda kay Chiu.

Naging mabilis at malinaw ang tugon ni Chiu sa birong tanong ni Ganda.

“Ayokong sumali diyan," ani Chiu.

Paglilinaw ni Ganda si Napoles ang tinutukoy niya.

“Happy kami dito ni Jerald at saka ni Roxanne,” tugon naman ni Chiu.



“Okay naman kami, okay naman kami," ani Napoles.



Tanong Vice: “Masaya naman ang bonding niyo?”

"Yes, super and excited kami at kinakabahan kami kasi nga magagaling ang tatlo today," ani Kim patungkol sa mga kalahok.

"Eh bakit si Roxanne nasa gitna?" tanong ni Ganda.

"May in between sa Kimerald pala, Kimerald world," hirit naman ni Roxanne.

Matatandaang nagsimulang magkakilala at mabuo ang tambalang Kimerald nina Chiu at Anderson sa "Pinoy Big Brother: Teen Edition" noong 2006.



Noong 2010, bagamat hindi kailanman opisyal na umamin sa ilang taon nilang relasyon ay sinabi ni Anderson na naghiwalay na sila ni Chiu.