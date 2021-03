Nash Aguas, pinagtawanan ang 'fake news' na buntis si Mika dela Cruz

MAYNILA -- Nagbigay reaksiyon si Nash Aguas sa pekeng balitang buntis na umano ang kanyang nobyang si Mika dela Cruz.

Sa Instagram, ibinahagi ni Aguas ang isang video kung saan binibigyang diin niyang "fake news" ang tsismis sa kanila ng nobya.

"Sinend sakin ng tropa yung link hahaha MAG-INGAT PO KAYO SA FAKE NEWS bye socmed na ulit HAHA," ani Aguas sa caption.



Sa video, ipinaliwanag ni Nash na nagsimula ang lahat sa isang post niya sa Instagram nitong Lunes ng umaga kung saan magkasama sila ni dela Cruz.

"Itong picture na ito, mukhang nakapambinyag si Mika. So sabi ko sa caption 'Imbitado po kayong lahat sa binyag ng aking anak na si @mikadlacruz...' kasi mukha siyang bibinyagan. So kaninang umaga ko yon pinost. So ayon sa YouTube buntis na si Mika," ani Aguas bago panoorin at pagtawanan ang pekeng balita sa YouTube.

Matatandaang 2018 nang aminin ni Aguas ang relasyon nila ni dela Cruz na aniya ay kanyang "childhood crush."

Nagkasama ang dalawa sa kiddie gag show na "Goin' Bulilit" ng ABS-CBN.



