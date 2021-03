KZ Tandingan, inaming mabusisi ang proseso sa pag-record ng Disney song na 'Gabay'

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Ibinahagi ni KZ Tandingan ang naging proseso sa pag-awit niya ng "Gabay," ang kauna-unahang awitin sa wikang Filipino ng Disney na tampok sa bagong epic adventure film na "Raya and The Last Dragon."

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo" nitong Martes, ibinahagi ni Tandingan ang naging reaksiyon niya sa pagtanggap sa napakalaking proyekto.

"(Noong una) parang kinakabahan ako, parang 'di ko pa matanggap. So, wait na lang tayo kapag sure na po talaga sila, kapag nag-shoot na tayo doon ako maniniwala. So, noong nagre-record, nagshu-shoot na kami, parang doon ko pa lang in-allow ang self ko na i-absorb 'yung news, 'okay totoo na siya talaga,'" ani Tandingan.

Pag-amin naman ni Tandingan, iba ang proseso ng pagre-record ng isang Disney song.

"Noong una kinabahan ako kung am I going to able to learn everything I have to ganyan-ganyan. Padating ko roon saka lang nagkaroon ng session with a team na doon nila itinuro sa akin 'yung kanta. Parang nagkaroon kami ng isang araw na dinaysek (dissect) lang 'yung kanta. Itinuro nila sa akin, 'yung backup vocals, itinuro rin sa akin. So 'yon po 'yung naging proseso. And it's actually the first time na ginawa ko 'yon. Kasi usually pagdating ko sa studio aral ko na 'yung kanta but 'yon hinimay talaga 'yung kanta na isang araw kami nag-record," ani Tandingan.

Ayon kay Tandingan, iba ang saya na magawa ang unang awitin ng Disney sa Filipino.

"Parang nagbukas ka ng regalo. Tapos pagbukas mo ng regalo may isa pang regalo sa loob," ani Tandingan.



Noong Biyernes, Marso 5, ay inilabas na sa Spotify at iba pang digital streaming platform ang "Gabay."

"It was actually the first time I am hearing it, I mean 'yung final na, final mix narinig ko. Sobrang emotional ako na naiiyak ako, hindi ko alam kung paano i-explain 'yung nararamdaman ko," pag-amin ni Tandingan na muling inimbitahan ang mga manonood na suportahan ang "Gabay" at ang "Ray and The Last Dragon."

