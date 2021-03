Handa bang iwan ni Bea Alonzo ang lahat para sa taong mahal niya?

MAYNILA -- Sa pagpapatuloy ng “dinner date” nina Bea Alonzo at dati nitong on-screen love team partner na si Ian Veneracion, sinagot ng aktres ang tanong kung handa ba nitong iwan ang kaniyang kasalukuyang buhay kapag nahanap na niya ang “the one.”

Sa ikalawang yugto ng vlog ni Alonzo na pinamagatang, “Truth or Lie with Ian Veneracion,” isa sa mga ibinatong tanong sa kaniya ng aktor ay: “Are you willing to leave everything behind for the one you love?”

Mabilis na sumang-ayon ang 33-anyos na beteranang aktres, basta karapat-dapat umano ito sa kaniyang buhay. Ngunit mabilis din niya itong binawi.

“Only if he is worth it. Or maybe not,” biglang tawa na sagot ni Alonzo.

Muntik naman umanong maniwala si Veneracion kay Alonzo buti na lamang ay binawi niya ang naunang sagot.

Subalit sa mas seryosong tono, tingin pa rin ng aktres, makakayanan niyang iwan ang kaniyang career at pera para makasama ang taong magmamahal sa kaniya.

“I would. For love, I would. If I am 100% sure that he will love me for the rest of my life,” muling tugon ni Alonzo.

Inusisa muli ng 46-anyos na aktor ang dating katrabaho at sinabing hindi nito masisigurong mamahalin siya ng 100% ng isang tao.

Bagamat sumang-ayon, naniniwala si Alonzo na hindi siya papipiliin ng taong magmamahal sa kaniya.

“Unang una, he is not worth it if he is willing to let me choose between the two, between him and the things I cared about,” paliwanag ng aktres na nali-link ngayon sa aktor na si Dominic Roque.

Sa kanilang pag-uusap, natanong din si Alonzo kung magandang ideya ba na magkaroon ng bagong season ang teleseryeng pinagsamahan nilang dalawa na “A Love To Last.”

Naging mabilis ulit ang pagsang-ayon ni Alonzo na sinabing isa sa kaniyang pinakapaboritong proyekto ang naturang serye na umere noong 2017.

“Pero iniisip ko, it would be hard for both of us to do something similar to that because it will always be their basis. And it's hard to top that,” ayon naman sa pananaw ni Veneracion.

Kasama ng dalawa sa “A Love to Last” sina Iza Calzado, Enchong Dee, Ronnie Alonte, at Julia Barretto, na naging stepdaughter ni Alonzo sa palabas.

Lumabas ang vlog isang araw matapos ang tell-all interview ng dating nobyo ni Alonzo na si Gerald Anderson kung saan umamin ang aktor na sila na ni Barretto.

Doon din itinanggi ni Anderson na “na-ghost” niya si Alonzo.

