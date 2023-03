Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Buo ang suporta ng mga Pinoy sa bandang Ben and Ben na kabilang sa mga nagtanghal sa Clockenflap Music and Arts Festival 2023 sa Hong Kong. Sa katunayan, lumipad pa ang magkasintahang Renerius Alpasan at Shiela Nacion mula Singapore patungong Hong Kong para panoorin ang paborito nilang banda. At bago pa man mag-umpisa ang palabas, nag-propose na si Renerius.

“ We listened to Ben and Ben because we are looking for familiar things. Kasi during the pandemic we couldn’t go back home to the Philippines so we happened to pass Ben and Ben songs,” sabi ni Renerius.

“ Actually as a couple, our favorite song is Pagtingin. But personally, my favorite song is Araw-Araw. Kasi it’s like a love song to your beloved,” kwento naman ni Shiela.

March 5, 2023 nagperform ang Ben and Ben sa nasabing festival at ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumahok sa isang international music fest ang grupo kung saan tinugtog nila ang kanilang mga orihinal at popular na mga musika na tumatak na sa fans.

At kahit na mahigpit ang kanilang schedule, naisingit pa nila ang pamamasyal sa Kong Hong Disneyland.

“ Our goal is to really be able to share our culture, our music culture as a band to anyone who can reach of course our fellow kababayans and also beyond. We want to meet different cultures as well and share our love of music, our love of performing, and our love for each other to everyone. That’s our strong goal for this year,” pahayag ni Miguel Benjamin Guico.

Sulit sa fans na makita ang kanilang iniidolong banda dahil sa kakaibang enerhiyang ipinakita ng grupo sa kanilang pagtatanghal. Napaluha pa ang Hong Kong resident na si Jom Ortega nang tumugtog na ang banda.

“ It was just nice to see Filipino representation on stage, on the main stage of Clockenflap,” sabi ni Jom.

Mensahe ng banda na patuloy na pagyamanin at ipagmalaki ang musikang Pilipino.