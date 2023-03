Sumama ang dating miyembro ng Sexbomb na si Jopay sa concert ng Mayonaise sa Lucena City, Quezon kamakailan.

Masaya si Jopay na makasama ang banda sambit ang salitang "finally" kasama ang larawan sa isang Instagram post.

Isa ang "Jopay" sa mga kilalang kanta ng Mayonaise na may kaugnayan sa aktres.

Viral ito kamakailan sa TikTok sa mga umano'y "what if" ng mga netizens at ibang paraan na pagkanta ng awitin.

Sa isang Instagram post, nagpasalamat rin ang banda sa kanilang mga fans sa pagpunta sa concert.

"And that’s a wrap ... 8th and final leg for our Mayo 20 Tour Phase Two ... Maraming salamat Lucena City at sa buong lalawigan ng Quezon. Hindi namin kayo malilimutan.

