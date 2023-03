G! Kapamilya concert, inaabangan na sa Barcelona

BARCELONA - Sa patok na tourist destinations ng Barcelona nag-shooting ang pelikulang ‘Barcelona A Love Untold’ nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla noong 2016 na tumabo ng higit 300 milyong piso sa takillya.

Ngayong taon, may pasabog na naman ang tambalang KathNiel: ang on-screen at off-screen sweethearts na si Kathniel Bernardo at Daniel Padilla sa kanilang pagbabalik sa pamosong siyudad.

Kasama rin ng KathNiel ngayon sina Joshua Garcia at Zanjoe Marudo sa March 11 concert sa Aribau Multi Cinemas.

Ngayon pa lang, all-out ang rehearsals ng Kapamilya artists at excited silang mag-perform sa harap ng mga Pilipino sa Barcelona. Ilang araw bago ang concert, mabili na ang tickets.

“Excited na excited na kami sa pagbabalik ng KathNiel, Joshua at Zanjoe. G Kapamilya concert. Abangan natin!” sabi ni Mars Sagun, iWantTFC Subscriber and Platinum ticket buyer.

“Platinum ang kinuha namin para mas matagal naming makasama at mapanood sila ng malapitan,” dagdag ni Sagun.

“Last movie ng Barcelona, ‘A Love Untold’, nakasama ako kaya excited na ako sa kanilang pagbabalik at pagsasama naming lahat,” sabi ni Edelson Bagting, platinum ticket buyer.

“Actually madami pong bumibili kasi from the start na nag-post sila sa social media, marami talaga nag-inquire at marami ang nagpa-reserve ng platinum,” sabi ni Joy Ersando, ticket seller ng G! Kapamilya concert.

Pinatunayan din nilang solid Kapamilya sila sa pagsuporta sa nakaraang proyekto gaya ng ‘2 Good To Be True’ teleserye ng Kathniel at ni Joshua Garcia bilang Dark Bryan ng Darna at kay Zanjoe Marudo bilang Aidan sa teleseryeng ‘Dirty Linen.’

“Inaabangan ko din gabi-gabi ang teleserye ni Zanjoe Marudo sa 'Dirty Linen,' super masaya dahil makikita ko na ulit ang KathNiel, lalo si Joshua, idol ko din si Joshua,” sabi ng isang fan.

5:30 ng hapon sa March 11, magbubukas na ang pintuan ng Aribau Multi Cinemas para sa KathNiel comeback.

Alas siyete ng gabi magsisimula ang pinakaaabangang concert ng taon.

Sa March 12 naman, lilipad ang tropa papuntang Milan, Italy para sa concert doon at sa March 18 naman tutungo sila sa Abu Dhabi, UAE para sa Middle East leg ng G! Kapamilya concert.

