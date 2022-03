Mula sa Kapamilya Online Live

Nagsimula na ang pag-iipon ng mga diamod ang limang natitirang housemates sa “Pinoy Big Brother” adult edition na magdidikta ng kanilang kapalaran sa reality show.

Sa unang pagsubok, isang endurance task ang ibinigay ni Big Brother kung saan tumuntong ang lima sa maninipis na poles habang nakahawak sa isang lamesa na may nakapantong na 400 gold bars.

Unang naalis si Michael Ver Comaling na nadulas sa kinatatayuan. Lalong naging mahirap sa apat na natitirang housemates ang task nang isang paa na lamang ang maaaring tumapak sa poles.

Sumunod na naalis sina Nathan Juane at Seham Daghlas. Kapwa sinikap nina Isabel Laohoo at Zach Guerrero na patagalin ang laban.

Sa huli, si Laohoo ang huli natirang nakatayo at tuluyang nakuha ang mga gold bar na may katumbas na 10 million diamonds.

“Today I was able to prove to myself mismo na even if it's difficult, I will finish it,” ani Laohoo.

Ngunit hindi pa roon natapos ang hamon ni Kuya dahil habang naghahanda nang magpahinga ang mga housemates, isang ninja ang pumasok sa Bahay upang bawasan ang gold bars ni Laohoo na nasa garden area.

Kinabukasan, inayos nito ang mga napanalunang gold bar ngunit tila nakakutob ito na may mali. Nang bilang niya ang mga ito, nalaman niya na kulang na ito ng 48 bars.

Hindi malaman ni Laohoo kung saan napunta ang mga gold bar ngunit nagsimula na ring magturuan ang mga kasamahan sa posibleng suspek sa pagkuha nito.

Unang napagbintangan sina Juane at Comaling ngunit lalong tumindi ang suspetsa niya sa isang kasama dahil sa opinyon din ng iba.

Tingin nina Daghlas, Comaling at Guerrero, si Juane ang maaaring nagtago ng gold bars dahil naiwan ito mag-isa panandalian. Mariin naman itong itinanggi ni Juane at itinuro si Comaling.

Sa pagtatapos ng linggong ito, malalaman na kung sino ang top 2 ng adult edition na magkakaroon ng tsansa maging Big Winner ng “PBB.”

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.