Gigi De Lana at The Gigi Vibes, excited na sa UAE at Bahrain "Domination" concerts

MANILA - Handang-handa na si Gigi De Lana at ang kaniyang bandang The Gigi Vibes na mag-perform at magpasaya sa mga Pinoy para sa kanilang UAE at Bahrain “Domination” concerts.

Sa pagharap ng group sa media kamakailan, kitang-kita ang excitement para sa kanilang first concert abroad ngayong 2022. Matapos ang tagumpay ng 1MX Dubai noong Disyembre magbabalik si Gigi De Lana para kantahan ang kanyang fans sa MIddle-East, na sabik sa Filipino brand of entertainment.

Sumikat si Gigi De Lana at The Gigi Vibes sa online performances sa loob ng dalawang taon dahil sa pandemya at dahil nagluwag na ang halos lahat ng bansa sa mundo, panahon na raw para dalawin ng grupo ang mga kababayan sa abroad.

Mas masaya raw kasing mag-perform sa harap ng isang live audience sabi ni De Lana: “Ang nilo-look forward ko yung feeling na makakantahan mo yung mga tao, yung matitingnan mo sila, yung makukuwentuhan mo sila habang kumakanta ka, ‘yun sa akin ang the best, yung makikita ko yung expression ng mata mo.”

Makakasama ni Gigi ang kanyang bandmates na sina SurJon, Oppa Jake, Don Romeo, at Oyus sa UAE at Bahrain. Hindi sila nakasama ni Gigi noong Disyembre para sa 1MX Dubai dahil sa COVID restrictions.

Hindi lang sa Pilipinas sumikat ang kanilang weekly online gigs kundi marami rin silang fans sa Middle-East.

“Feeling ko kasi naho-homesick sila, miss na nila yung night life sa Philippines, ito lang yung way na nasa labas sila,” sabi ni Jon Cruz (SurJon), The Gigi Vibes.

Iba pa rin daw ang makasama ang kanilang fans at marinig silang sumasabay sa kanilang kanta. Kaya espesyal at todo nilang pinaghahandaan ang kanilang concerts para sa OFWs.

“Ngayon po inaareglo namin yung mga songs, dati kasi nagpe-perform kami digitally, songs namin usual, yung biglaan on the spot pero this time, meron kaming maiibibigay sa inyo,” sabi ni Gigi.

“Maraming salamat po sa mga kabayan po dyan, grabe yung pagsupport nyo po lalo na sa SAKALAM, nakikita ko rin kasi sa twitter, and soon makakasama na muli namin kayo na eye to eye,” sabi ni Jake Manalo (Oppa Jake), The Gigi Vibes.

Mas lalong sumikat si Gigi de Lana at The Gigi Vibes sa kanilang single na “Sakalam”, “Nasa’yo Ako”, ang official soundtrack ng “Viral Scandal” isang drama series sa Kapamilya Channel at “Bakit Nga Ba Mahal Kita” na soundtrack naman ng “Hello Heart” ang online drama series ng ABS-CBN at Global video streaming platform na iQiyi.

Ang “Domination” concerts ni Gigi at The Gigi Vibes ay gaganapin sa March 12 sa Jubilee Stage, Dubai Expo 2020, March 18 sa Abu Dhabi National Theatre at sa Bahrain Crowne Plaza sa March 25.

Magkakaroon din ng special streaming ang Manila “Domination” concert na ginanap noong March 5, 2022 sa Newport Performing Arts Theater at snippets ng Middle-East tour sa KTX.ph sa April 23.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa “Domination” concert ni Gigi De Lana at The Gigi Vibes i-folllow sila sa @ABSCBNPR sa Facebook, Twitter, Instagram, at TikTok o bisitahin ang www.abs-cbn.com/newsroom.