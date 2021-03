Christian Bables at iDOLLS, enjoy sa pagiging parte ng 'Your Face Sounds Familiar'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Iba ang saya nina Lucas Garcia, Matty Juniosa, at Enzo Almario, miyembro ng grupong iDOLLs, at ang aktor na si Christian Bables na maging parte ng pinakabagong season ng "Your Face Sounds Familiar."

Ayon sa iDOLLs, masaya na makasama at matuto mula sa ilang mga mga bituin tulad nina Bables, CJ Navato, Jhong Hilario at iba pa.

"Sa totoo lang po sobrang happy namin. Kasi sa backstage nagmumukhang workshop ang samahan namin lalo na si CJ at Christian. Hindi sila nagdadamot na i-share 'yung experiences nila sa pagiging aktor nila. ...Natutuwa kami na may natutunan kami sa industriya ng mga aktor," ani Garcia sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"I mean may sense of professionalism between all of us kasi kapag nasa dressing room kami, nagpo-photo shoot, lagi kaming nagre-rehearse, nag-aaral ng gagawin namin. Pero 'yun nga tulad ng sinabi ni Lucas 'di kami nagdadamutan," ani Juniosa.

Dagdag naman ni Almario: "Napaka-friendly ng competition na talagang lahat willing to give a show to entertain people. 'Yung talagang maibigay namin 'yung 100% or more than in every performance. Kaya sobrang healthy for each and everyone kasi makikita mo na ay 'palaban ito, palaban din dapat tayo.'"

Para naman kay Bables, ang malapit at magandang samahan ng mga celebrity performer ang ipinagpapasalamat niya.

"Grabe na ang camaraderie namin kahit three weeks pa lang 'yong nagagawa namin. Kagaya ko I'm a non-singer, more on acting ako. So kapag tumuntong ako sa stage para kumanta at sumayaw ay grabe ang kaba ko. ...Pero since Kuya Jhong, sina Ate Geneva (Cruz), itong iDOLLs, sina CJ ay grabe ang pag-a-uplift sa spirit ng bawat isa," ani Bables.

Maliban kina Bables at iDOLLs, bumubuo sa 10 celebrity performers sina Cruz, Hilario, Navato, Klarisse de Guzman, Vivoree Esclito at Lie Reposposa.



Napapanood tuwing Sabado at Linggo ang "Your Face Sounds Familiar" sa free TV (A2Z), sa cable (Kapamilya Channel), sa free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

