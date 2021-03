BALIKAN: Mga pinagdaanan nina Julia, Gerald bago aminin ang relasyon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Matapos ang tell-all interview ni Gerald Anderson, matapang na inihayag ni Julia Barretto ang kanyang pagmamahal para sa aktor, kasabay ng birthday celebration nito.

Binulaga ni Barretto ang showbiz noong Linggo ng gabi matapos niyang kumpirmahin mismo ang relasyon nila ni Anderson.

"Everyday I celebrate you, but today I am extra grateful. Happy birthday my love, I am SO PROUD OF YOU," sabi ng aktres sa kanyang social media post.

Makulay ang naging ugnayan nina Barretto at Anderson.

Unang umugong ang isyu nang magsama sila sa film project na "Between Maybes."

Kapwa in a relationship ang dalawa noon kaya umingay ang balitang naapektuhan ang relasyon ni Barretto kay Joshua Garcia.

Pero matapos ang ilang linggo, lumutang ang mga retratong spotted sina Anderson at Barretto sa birthday party ni Rayver Cruz.

Palaisipan ang sunod-sunod na posts ng girlfriend noon ni Anderson na si Bea Alonzo sa social media.

Agad lumutang ang isyung si Barretto ang naging dahilan ng hiwalayan nina Anderson at Alonzo. Itinanggi ito ng dalawa.

"Walang ibang tao na naging dahilan ng breakup. Para sa akin, it’s always been our personal issues," depensa noon ni Anderson.

"Hindi ko siya naging boyfriend, hindi ko siya boyfriend ngayon. Therefore wala akong inagawan ng boyfriend, wala akong inahas atsaka wala rin akong nilandi," sabi naman ni Barretto.

Kusang namatay ang isyu pero ilang social media posts ni Barretto ang tila nagpapahiwatig na may namumuong ugnayan sa dalawa.

Marso 2020, palaisipan ang tinukoy ni Barretto na "loved one" na imbitado sa kanyang birthday celebration.

Matapos ang ilang buwan, spotted si Barretto sa binuksang private resort ni Anderson sa Zambales.

Nobyembre 2020, nag-post si Barretto ng photo na umakyat ng bundok, na siya ring nahagip ng drone video na pinost ng kapatid ni Anderson.

Pati ang retrato ni Barretto kandong ang isang aso, kamay ni Anderson ang hula ng netizens na nahagip ng kamera.

Sa isang TikTok video, ni-reveal ni Barretto na taken na siya at nitong isang buwan, spotted muli ang aktres sa resort ni Anderson.

Noong Biyernes, ganap nang umamin si Anderson sa relasyon nila ni Barretto.

Nitong weekend, for the first time, spotted na magkasama ang 2 sa birthday celebration ni Anderson, na ginanap sa Lupang Pangako Resettlement area sa Barangay San Agustin, Iba, Zambales kung saan namigay sila ng relief goods sa Aeta community.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News