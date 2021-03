Ai Ai delas Alas, ibinahagi ang saya sa pagtatapos sa kolehiyo ng anak

MAYNILA -- Ibinahagi ni Ai Ai delas Alas ang saya sa pagtatapos sa kolehiyo ng kanyang bunsong anak na si Sophia Andrea.

Sa Instagram, ibinahagi ni Ai Ai ang retrato ni Sophia na nakatoga at ang kanyang espesyal na mensahe para sa nag-iisang anak na babae.

Nagtapos si Sophia ng kursong Early Childhood Education sa De La Salle University.

Inihalintulad pa ni Ai Ai ang saya sa pagtatapos sa kolehiyo ng anak sa pagtanggap niya ng Papal Award noong 2016.

"Ga-graduate na siya sa wakas wohoooo... Nagpapasalamat ako sa POONG MAYKAPAL AT MAMA MARY sa pag-gabay sa akin bilang isang ina na maitaguyod ko ang pag-aaral ng aking anak. Naiiyak ako sa tuwa aktwali naiiyak talaga ko, so iiyak na ko hehe. Parang nabigyan ulit ako ng Papal Award at international acting award sa nangyaring ito. Sobra sobrang trophy ito anak. Bawat magulang ay 'yan ang pangrap ang mapagtapos ang kanilang mga anak," ani Ai Ai.

Nagpasalamat din si Ai Ai sa ama ng kanyang anak na si Miguel Vera at sa maybahay nito.

"Noong wala pa kaming bahay sa Amerika doon tumira ang anak ko habang nag-aaral siya ng high school at first year college. Salamat @priscillasalud. Napakaagang pang-Valentine's at pa birthday ni Lord ito para sa akin. Salamat DLSU sa ilang taong pamamalagi niya sa unibersidad na 'yan," dagdag ni Ai Ai.

"I am so proud of you baby girl," pagtatapos ni delas Alas.