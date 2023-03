Smokey Mountain, posibleng magkaroon ng reunion?

MAYNILA -- Inamin nina Jeffrey Hidalgo at Geneva Cruz na bukas sila sa pagkakaroon ng reunion ng dati nilang grupo na Smokey Mountain na binuo ni National Artist Ryan Cayabyab.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, tila nadulas si Hidalgo sa pagsabing may inaayos na sila para muling magkasama-sama ang grupo.

"Gusto talaga namin," ani Hidalgo.

"And depende rin kay Maestro. Si Maestro busy rin," hirit naman ni Cruz.

Maestro ang tawag nila kay Cayabyab.

Ayon kay Hidalgo, lima na lamang mula sa mga miyembro ng grupo ang nasa bansa ngayon.

"Apat sa Manila -- ako, si Gen, si Tony (Lambino) at saka si James (Coronel) -- yung original. Si Jayson (Angangan) from the second group nasa Isabela. Pero 'yung the rest ay nasa ibang bansa na. Si Chedi (Vergara) nasa Australia, si Shar (Santos) nasa States, at saka si Anna Fegi," dagdag ni Velasco.

Matatandaang sumikat ang Smokey Mountain noong dekada '90.

Ang grupo ang nagpasikat ng mga awiting "Kailan," “Better World” and “Paraiso.”

Noong Mayo 2020, halos 25 taon matapos ang huli nilang pagtatanghal na magkakasama, ay nagkita virtually ang grupo para sa "Bayanihan, Musikahan."

Samantala, sa "Magandang Buhay," muling binalikan nina Hidalgo at Cruz ang simula ng kanilang pagkakaibigan.

Ayon kay Cruz, "little brother" ang unang tingin niya kay Hidalgo, na umamin naman na naging crush niya noon si Cruz.

Ayon kay Cruz, naniniwala siyang mas mabuting maging matalik na lang silang magkaibigan.

Ayon sa dalawa, kaya nilang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa isa't isa.