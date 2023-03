Barbie Forteza gustong makatrabaho si Joshua Garcia

Barbie Forteza at Joshua Garcia. Mga larawan mula sa Instagram accounts nina Forteza at Garcia.

MAYNILA — Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto ng aktres na si Barbie Forteza na makatrabaho ang Kapamilya aktor na si Joshua Garcia.

Nang tanungin kung sino ang nais makatambal sa mga artista sa ABS-CBN, sinabi ni Forteza na isa sa mga gusto niya si Garcia.

Binunyag din ng Kapuso star na napanood niya ang isa sa mga pelikula ng aktor sa sinehan.

"Napanood ko po siya sa 'Vince, Kath, and James.' Pinanood ko po 'yun sa sinehan," saad ng aktres sa vlog ni Karen Davika.

Ilan pa sa mga artistang gustong makatrabaho ni Forteza ay sina Jericho Rosales, Joel Torre, at Nonie Buencamino.

Kasama ngayon ni Garcia sina Jodi Sta. Maria at Kapuso artists Gabbi Garcia at Richard Yap para sa series na "Unbreak My Heart."

