Screenshot mula sa Pinoy Big Brother YouTube channel.

MAYNILA — Emosyonal ang adult housemate na si Nathan Juane sa eviction ng kanyang nakababatang kapatid na si Raf sa "Pinoy Big Brother".

Nagwakas na ang pananatili nina Raf at Laziz Rustamov sa loob ng Bahay ni Kuya matapos matanggal sa PBB double eviction.

Sa Monday episode, akmang nagmamakaawa si Nathan na ibigay na lamang ang kanyang slot sa kanyang kapatid.

"Kuya, ibibigay ko na lang ‘yung (slot) ko, Kuya," pagmamakaawa ni Nathan matapos ianunsiyo ang eviction ni Raf.

Pinatahan naman ni Raf ang kanyang kuya at tumanggi sa nais nitong mangyari.

"No, hindi ko tatanggapin. It’s your. You always accept all God’s gifts. He gave you a beautiful gift," ani Raf.

Hindi pa rin makapaniwala si Nathan sa nangyari at sinabi kay Raf: "Hindi, Kuya, please, para sa’yo ‘to."

Emosyonal pa rin si Nathan matapos umalis ng kapatid at piniling mapag-isa at umiyak sa boys' room.

Sa kanyang pagmumuni-muni napagtanto ni Nathan na magiging masaya pa rin si Raf kahit umalis na siya sa Bahay ni Kuya.

"Naisip ko na (kung) maaari kong ilipat sa kanya ang aking slot ngunit napansin ko ring masaya siyang lalabas sa iyong bahay at magiging mas masaya siya na ituloy ko ang laban bilang bilang isang matibay niyang kapatid," aniya.

Tinatagan ni Nathan ang kanyang loob at inisip na ire-representa niya ang kanyang kapatid hanggang sa huling linggo nila sa bahay.

"She’s one of the biggest motivation, Kuya, kaya may mga bagay na ginagawa ako. Nakapasok ako sa top 5 kasi isa sa mga main reason kaya ako bumalik sa laban with Michael kahit mahirap kalaban si Michael (ay para) ipaglaban ang aking kapatid," ani Nathan.

"Kailangan mas maging matibay ako para sa aking pamilya at para rin ‘to represent in behalf of Raf.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC