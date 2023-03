MANILA — Ice Seguerra and Liza Diño marked their 10th anniversary as a couple.

In an Instagram post on Sunday, Seguerra described his years with Diño as "the happiest decade of my life."

"Sabi ko noon sa sarili ko, kapag naging tayo, ito na 'yun. Ikaw na. Naaalala ko nung madaling araw ng March 4, kabadong sinabi ko sa iyo na gusto kong maging tayo. Kabado dahil hindi ko alam kung pareho ba tayo nang gusto. Kasi baka boy toy lang talaga ang tingin mo sa akin. Kaya sabi ko, hindi mo ako kailangan bigyan nang sagot ngayon, basta ang imporante malaman mo kung anong laman ng puso ko. Tapos ayun, hindi ka nga sumagot. 'Yung buong March 4, we went on with our day. Tapos saktong alas dose nang madaling araw ng March 5, out of the blue, bigla kang nagsabi ng 'yes!' Ako naman ‘tong si tanga, nagtataka kung bakit nag-ye-yes ka eh wala naman akong natandaang pinaguusapan natin nung moment na 'yun. Buti na lang pinaalala mo sa akin na 'yung yes mo ay ang sagot mo sa tinanong ko sa iyo nung madaling araw. Sinakto mo lang pala ng March 5 kasi sabi mo, malas ang #4. Ayaw mong maging 'yun ang anniv natin," Seguerra wrote.

"That was 10 years ago, when we both decided to be together. At and sampung taon na 'yun ang pinakamasayang dekada ng buhay ko. Kasi, finally, ikaw ay akin at ako ay iyo. Mahal na mahal kita, Liza. Happy 10th jowanniversary!" Seguerra added.

Diño and Seguerra got married in California in December 2014. They exchanged vows again in a "symbolic ceremony" in the Philippines in January 2015.

